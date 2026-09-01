Lanzaron en Pirané la campaña agrícola de maíz y cucurbitáceas 2026-2027

Esta asistencia, que contempla la provisión de semillas de calidad, combustible para la preparación de suelo y acompañamiento técnico permanente alcanza a más de 1.500 familias paipperas en todo el territorio provincial.

En la tarde de este miércoles 30, el Gobierno de Formosa, con presencia del vicegobernador Eber Solís realizó el lanzamiento de la “siembra de primera de maíz y cucurbitáceas”, campaña agrícola 2026-2027.

La jornada se desarrolló en el establecimiento “Las Florcitas”, propiedad de la productora Lilian Rosaura Pino, ubicado en la Colonia Batería 8, a la vera de la Ruta Provincial N° 3, en la jurisdicción de Pirané.

En este marco, se hicieron entrega de insumos estratégicos beneficiando a las familias paipperas de la zona, contemplando a productoras y productores de las localidades de Comandante Fontana, Palo Santo, Pirané, Gran Guardia, San Hilario, Villa Dos Trece, El Colorado, Mayor Villafañe, Misión Laishí, Herradura, General Mansilla y Villa Escolar. La iniciativa es coordinada por el Instituto PAIPPA, de manera articulada con el Ministerio de la Producción y Ambiente, el CEDEVA y los municipios locales.

El vicegobernador Solís aseguró que, de esta manera, “por decisión política de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, seguimos fortaleciendo a las familias paipperas con asistencia y acompañamiento técnico en territorio”.

A su vez, sostuvo que “respaldar a quienes producen es estar presentes con respuestas concretas, fortalecer la producción local y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria”.

Por su parte, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, quien acompañó la jornada, afirmó que esta acción representa “la continuidad de las acciones del Modelo Formoseño en materia de política productiva, que a través del Instituto PAIPPA, continúa con la entrega de semillas y combustible para casi 1500 familias paipperas”.

Asimismo, indicó que “esta medida constituye no solo la promoción constante hacia el pequeño productor, sino también una respuesta concreta en un contexto macroeconómico de extrema dificultad para los trabajadores y productores argentinos”.

En ese sentido, el funcionario resaltó que “actualmente los costos vinculados a la producción golpean al pequeño productor”, lamentando que “hoy asistimos a una economía nacional donde solo sectores extractivos o primarios vinculados a la exportación, como la minería o la energía, tienen rentabilidad. En cambio, las economías regionales sufren un severo castigo porque producen alimentos y, al estar retraído el consumo interno y deprimido el ingreso de las familias, repercute de lleno en los pequeños agricultores”.

Por eso, Rodríguez sostuvo que “es importante es sostener en el tiempo, a través de la política pública del Modelo Formoseño, no solo el incentivo a cadenas con agregación de valor como el maíz o las cucurbitáceas, sino también garantizar los canales de comercialización adecuados, como las ferias francas del PAIPPA y el Programa Nutrir”, aseveró.

Finalmente, puso de relieve el despliegue del Gobierno en el territorio, remarcando que “los conceptos de equidad territorial y justicia social se replican a lo largo y ancho de la provincia” y añadió que “el Gobierno provincial desarrolla su política productiva en forma descentralizada: esta campaña agrícola 2026-2027 se inició en Laguna Blanca para las regiones del norte y noreste, continuó en Pirané y proseguirá en Las Lomitas con el objetivo de atender a productores de distintas regiones de la provincia”, concluyó el ministro.



