Insfrán entregará 80 viviendas en Laguna Blanca

Anteriormente, habilitará la refacción y ampliación del Juzgado de Paz de dicha localidad.

A las 9.30 horas de este viernes 2 de octubre, el gobernador Gildo Insfrán entregará 80 viviendas sociales correspondiente al programa provincial “Casa Propia- Construir Futuro” en el barrio San Blas de la localidad de Laguna Blanca.

De este cupo de viviendas, 76 son de equipamiento común y cuatro adaptadas para personas con movilidad reducida. Las casas tienen 64 metros cuadrados cubiertos y están compuestas por un estar-comedor; cocina, dos dormitorios (con la posibilidad de ampliación para un tercero); baño, lavadero y un amplio patio.

Además, trae bajo mesada, alacenas y una cocina y disponen de un tanque de reserva y cisterna que potencian el servicio de agua potable.

Asimismo, cuenta con importantes obras de infraestructura que incluyen red de agua potable, red eléctrica, alumbrado público, apertura de calles y desagües pluviales.

Al respecto, el administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y recordó que “estas obras se iniciaron en el marco del Programa Casa Propia – Construir Futuro, que fueron paralizadas por el cambio de políticas de obras públicas habitacionales del Gobierno nacional”.

“Esta decisión política del Estado formoseño permitió materializar una vez más, de manera efectiva, la concreción de obras que dan respuesta social y generan puestos genuinos de trabajo a sus pobladores”, expresó y agregó que “también promovió el consumo de materiales e impulsó la economía local, provincial y regional”.

“De esta manera, se hará realidad el sueño de 80 familias lagunenses, que accederán al techo propio en un verdadero acto de justicia social”, cerró.















