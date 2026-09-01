Se realizó el acto de cierre de la “GameJam Desarrolladoras: brechas, trabajo y formación en el mundo de los videojuegos”

Desde el CFI se destacó que, a diferencia de otras provincias que también participaron de este programa, “en Formosa casi se duplicó la cantidad de inscriptos”.

Este lunes 28, después de tres días intenso trabajo y capacitación, finalizó con un acto de clausura la “GameJam Desarrolladoras: brechas, trabajo y formación en el mundo de los videojuegos”. A través de esta iniciativa se buscó acercar a las personas a la industria de los videojuegos, promover la formación de talento local y ampliar especialmente la participación de mujeres y diversidades en un sector con importantes oportunidades de desarrollo profesional.

Cabe señalar también que la propuesta se articuló entre el Gobierno de Formosa y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), tal como se destacó en el acto de cierre en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, el cual contó con la participación de autoridades provinciales y del organismo técnico y financiero que lo conforman las provincias argentinas.

Durante esta ceremonia, se presentaron los videojuegos desarrollados por los participantes, a quienes también se les entregó presentes en reconocimiento al esfuerzo y empeño demostrado para generar los productos finales, es decir, en este caso, novedosos e interesantes prototipos, indicó a AGENFOR el secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Camilo Orrabalis.

También resaltó que en la provincia “la economía del conocimiento es un eje central”, por eso se da impulso a este tipo de actividades que había contado, además, “con mentores de la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, “Formosa tuvo 16 proyectos”, puntualizó, los cuales, una vez más, “demostraron que los jóvenes son protagonistas gracias a que hay un Estado presente que les brinda todas las condiciones para que ellos puedan desarrollar su talento” y también agregó que “se trabaja a través de los clubes digitales para darle continuidad a estos innovadores proyectos”.

En suma, con cada una de estas actividades, remarcó Orrabalis se abren puertas a los jóvenes que están culminando el Secundario. Por lo tanto, “el Gobierno provincial siempre está pensando en el presente y futuro de ellos”, subrayó categórico.

CFI

Por su parte, el representante nacional que acompañó el evento, Nicolás Pfeiffer, coordinador de Industrias Culturales del Consejo Federal de Inversiones (CFI), también hizo declaraciones a AGENFOR, valoró esta interesante propuesta de la industria de los videojuegos, con la cual también “se busca reducir la brecha de género al ser una industria masculinizada, con gran crecimiento y proyección entre los jóvenes”.

“Es increíble la recepción que tuvimos en la provincia de Formosa”, destacó, poniendo en relieve que ello fue posible gracias “al trabajo hecho por el Gobierno provincial, representado, en este caso, por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Cultura”.

Incluso, para dar dimensión de lo realizado en esta importante convocatoria señaló Pfeiffer que, “de todas las provincias que han participado de este programa, como Córdoba, Tierra del Fuego, Salta, Tucumán y La Pampa; en Formosa casi se duplicó la cantidad de inscriptos”, por lo que evaluó que fue “un éxito” de convocatoria el evento.

Por otro lado, al aludir al Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, distinguió que “es un ejemplo claro” porque “evidencia que Formosa cuenta con una infraestructura que reúne todas las condiciones para desarrollar este tipo de acciones”.

Con respecto al CFI, marcó que “es el organismo técnico y financiero de las provincias argentinas” impulsado para acompañarlas “en todos sus requerimientos técnicos y que desarrolla programas a los fines de tener un país con más oportunidades”.

Por último, indicó que “las industrias culturales generan más de 300 mil empleos en Argentina”, por lo que, apostando a su fomento, consideró que “tenemos una oportunidad muy fuerte para seguir creciendo tanto en el diseño como la música, la industria editorial, las artes escénicas, las danzas y el teatro, así también como en los videojuegos”.



