La Provincia trabaja para detectar y paliar los posibles focos de incendios por las altas temperaturas

Una comisión viajará hasta la zona del oeste a determinar, con exactitud, la magnitud de lo que capta la imagen satelital.

En diálogo con AGENFOR, el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Héctor Machado, se refirió al trabajo que llevan adelante en Formosa sobre el comportamiento del fuego ante las altas temperaturas de estos días.

“Elaboramos un diagnóstico de la situación con respecto al comportamiento del fuego, a través de la detección satelital, y tenemos la posibilidad de estar en contacto con diferentes plataformas del Gobierno nacional, porque obviamente nos preocupa y la idea es ocuparnos al respecto”, indicó.

Y añadió: “No solamente por las altas temperaturas que estamos teniendo en este momento en nuestra provincia, sino también por una franja que está situada en la zona del Bañado La Estrella”.

Al respecto, el funcionario explicó que se trata de una “franja tipo transfronteriza” ya que “es un corredor noroccidental y una parte central de nuestra provincia” y allí, profundizó, “hemos detectado varios focos de incendio”.

Por ello, “estamos armando una comisión para ir hoy mismo a ver in situ todo lo que está pasando para determinar exactamente cuál es la magnitud de lo que estamos viendo vía satelital”.

De esta manera, Machado especificó que si bien se detectaron unos “puntitos rojos” en el mapa satelital, que pueden ser interpretados como focos de incendio en la zona de La Rinconada, es necesario “ir a recorrer y verificar si realmente son incendios” en toda la zona.

“Más allá de que circulan extraoficialmente algunas imágenes que dan cuenta de algunos daños, nosotros no queremos decir nada, hasta tanto no verifiquemos eso”, aclaró.

Y añadió: “También tenemos que tener en cuenta que esos puntitos rojos de pronto no sean focos de fuego, pueden ser un lugar donde están elaborando carbón en una ladrillería, por ejemplo, que hay en la zona, que emite fuentes de altas temperaturas y que el satélite los capta”.

En ese marco, el coordinador del área, aseguró que mantendrán una reunión de trabajo con personal de Bomberos y la Policía de la provincia para, juntos, “hacer un monitoreo mucho más extenso, más profundo”.

“Y después, seguramente, vamos a tomar algunas decisiones que tienen que ver con tratar de paliar un poquito esta situación”, garantizó.

Por último, Machado lamentó que, según datos, “el 90% de los incendios forestales, pastizales, rurales, involucran a las manos del hombre”.

“De ese porcentaje también hay que diferenciar a aquellos que lo hacen de manera dolosa. Es decir, quieren quemar una determinada parcela, pero desconocen ciertas precauciones que tienen que ver con el aspecto meteorológico”, detalló.

En ese sentido, aseveró que desde el Plan Provincial tienen establecido que hay dos momentos críticos para la provincia en cuanto a incendios: el que se da después de las primeras heladas de junio, julio y agosto, con un periodo de escasas precipitaciones cuando empiezan a quemar los campos; y el que sobreviene, luego, en el periodo estival “que es en el que estamos ingresando ahora”.

“Nosotros hacemos campañas de prevención en las escuelas, en diferentes lugares donde concurre con alguna actividad el Ministerio de Producción y Ambiente, pero el desconocimiento, ciertos niveles de seguridad hacen de que ocurran estos incendios que después se disparan”, cerró.



