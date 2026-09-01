Se realiza “Marcá la Diferencia”, una capacitación para construir y proteger tu marca

Durante el encuentro se abordarán aspectos vinculados con propiedad intelectual, registro de marcas ante el INPI, búsqueda y elección de clases, etapas del trámite y nuevas modalidades de registración.

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) invita a emprendedores, PyMEs, empresas y profesionales a participar este, martes 29 de septiembre, de la capacitación gratuita “Marcá la Diferencia: del diseño al registro, cómo asegurar el valor real de tu marca”, que se desarrollará de 17 a 19 horas en el Galpón “G” del Paseo Costanero.

La jornada dará continuidad al interés generado por la capacitación anterior sobre registro de marcas, que contó con una importante convocatoria, reflejando la necesidad de contar con herramientas para proteger la identidad comercial y fortalecer los emprendimientos y empresas.

Durante el encuentro se abordarán aspectos vinculados con propiedad intelectual, registro de marcas ante el INPI, búsqueda y elección de clases, etapas del trámite y nuevas modalidades de registración. También se trabajará sobre identidad de marca, naming, diseño de logos, identidad visual y estrategias de diferenciación.

La propuesta contará con la participación del Dr. Aníbal Gómez Medina, especialista en Propiedad Intelectual, Derecho y Nuevas Tecnologías y Derecho Empresario; integrantes de IRU MEDIA y el equipo técnico de la ADE, representado por el Lic. Marcelo Gazarkevich.

La capacitación es gratuita, presencial y no requiere conocimientos previos. Las personas interesadas todavía pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/hLWPGWpENjFEDovS6 para más información, comunicarse con la Agencia de Desarrollo Empresarial a través de sus canales oficiales o al WhatsApp 3704 32915.



