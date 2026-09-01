Productores del centro oeste comercializarán 140 toneladas de sandías en los principales centros de consumo del país

La actividad beneficia a cerca de 100 familias locales, dinamizando el comercio y los servicios en toda la región.

Este lunes, el Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA) de la provincia, dio a conocer la novedad de que los productores del centro oeste formoseño arrancaron la temporada productiva a lo grande ya que, desde las Lomitas, salieron los primeros seis equipos cargados con 140 toneladas de sandía, variedades Olimpia, Brava y Lavalle; y seis mil kilos de zapallo Princesita y Halloween, hacia los principales centros de consumo de Argentina.

Son más de 400 hectáreas sembradas en establecimientos de la Ruta Provincial N°28 Norte que inician su cosecha escalonada. Con tecnología de fertiriego, mantas térmicas y el aprovechamiento estratégico de las aguas del Bañado La Estrella y Canal Rivira y Monte Lindo, los cultivos superaron hasta siete heladas sin daños.

La actividad moviliza a más de 15 productores y beneficia a cerca de 100 familias locales, dinamizando el comercio y los servicios en toda la región.

Un logro que refleja el trabajo de los productores formoseños junto al acompañamiento técnico e infraestructura hídrica desarrollada por el Gobierno de Formosa que consolida el desarrollo productivo provincial.







