Se desarrolló la Segunda Jornada de Discapacidad Auditiva

En esta oportunidad, la formación apunta a mecanismos para incluir a una persona con discapacidad auditiva.

Este sábado 26, por la mañana, la Modalidad de Educación Especial dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de la provincia, llevó adelante la Segunda Jornada de Discapacidad Auditiva: Un espacio para descubrir, aprender y transformar, en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia social”, en la jurisdicción cinco de la ciudad capital.

Al respecto, el profesor Gustavo Miers, jefe del Departamento de Educación Especial, conversó con AGENFOR y sostuvo que este espacio formativo también tiene el objetivo de compartir experiencias y socializar “el trabajo que hace nuestro Ministerio”.

“Es una escuela especial la que se pone al hombro esta actividad, básicamente para resumir lo que nosotros proponemos como formación, como modalidad transversal a todos los niveles obligatorios, donde el mayor porcentaje de estudiantes con discapacidad que acompañamos de manera gratuita, pública y de calidad, están incluidos”, indicó.

De esta manera, el funcionario aseguró que estos espacios generan herramientas “para darles a esos docentes que están en los niveles para que puedan no sólo ser facilitadores de este proceso de enseñanza-aprendizaje, sino incluirlo real, pleno y efectivamente”.

Puntualmente, en esta oportunidad, la formación apunta a mecanismos para incluir a una persona con discapacidad auditiva, es decir, “una persona sorda o que tenga una hipoacusia”; y la modalidad fue presencial pero, también virtual, con la participación de la jefa de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de la Cuenca del Plata.

“Esto es la contracara que propone el Gobierno nacional, porque para nosotros, la formación y la inclusión siempre va a ser una inversión”, garantizó.

Y añadió: “Tenemos una responsabilidad muy grande que es trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes y con la familia. Entonces siempre es unido de esa manera los tres ejes principales y con la firme intención de seguir formando y dando estrategia para una inclusión plena y de calidad”.

Cronograma

A las 8:30 horas, la disertación “Salud auditiva: Escuchar hoy, nuevas oportunidades para mañana”, estuvo a cargo de la licenciada Mariana Gómez y la licenciada Belén Sepúlveda; luego, a las 9 horas, se desarrolló la exposición “Accesibilidad: Recursos digitales para una participación sin barreras”, a cargo de la profesora Celeste Gauna.

Para las 10 horas, la doctora Patricia Salas, llevó adelante la charla “Implicancias en la Logogenia en la escolaridad de los estudiantes con sordera”; y a las 10:30 horas, la doctora Karina Cittadino, expuso sobre “Implante coclear: conexiones que transforman”.

A las 11 horas, el profesor Alejandro Orellana, habló sobre “Más allá del sonido: una experiencia educativa en el área de inglés”; y a las 11:30 horas, la profesora Dora Jiménez, sobre “Alternativas educativas para estudiantes sordos: los beneficios del apoyo específico”.

Finalmente, al mediodía, la profesora María Laura Alonzo y la licenciada Itatí Da Luz, disertaron acerca de “La voz que enseña también necesita ser escuchada”; y el cierre despedida estuvo a cargo de la comisión organizadora.



