La Policía de Formosa celebró el 49° aniversario de creación de la UEAR

Esta área se aboca a combatir el abigeato, es decir, el delito de robo, hurto o sustracción ilegítima de ganado o animales domésticos.

Este sábado 26, desde las 9 horas, en el salón de usos múltiples del Instituto Superior de Formación Policial, la Policía de Formosa realizó un acto formal en conmemoración del 49° aniversario de creación de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) a cargo de la seguridad y prevención de delitos en áreas rurales.

Al respecto, el comisario general Francisco Díaz, jefe de la UEAR, dialogó con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) sobre esta fecha “tan emotiva y especial” y especificó que, al momento de su nacimiento, la unidad contaba sólo con tres dependencias y, en la actualidad, tiene 24 en todo el territorio provincial “trabajando en beneficio del sector ganadero”.

“Tenemos más de 150 efectivos repartidos en toda la provincia. No hay una formación específica, pero te tiene que gustar, porque es un trabajo diferente a lo que hace la Policía, entonces nosotros, en los cursos de capacitación, captamos a quienes están interesados, y después se van aprobando en el terreno, y algunos quedan, otros van siendo removidos de vuelta”, explicó.

Asimismo, el Comisario aseguró que la fuerza de seguridad “está dotada de todos los elementos necesarios” por lo que “tiene suficiente logística, recursos humanos, móviles, para trabajar cómodos”, entonces “facilita mucho la actividad”

“Yo me acuerdo en la jerarquía oficial ayudante, hace más de 30 años atrás, era mucho más complejo, más difícil, o sea, todo lo que uno hacía demandaba doble esfuerzo; hoy por hoy se facilita un montón por la comodidad. La provincia misma cambió, tenemos asfalto por todos lados, todo eso facilita”, sostuvo.

En cuanto a la labor específica que les compete, Díaz explicó que están enfocados en combatir el abigeato, es decir, el delito de robo, hurto o sustracción ilegítima de ganado o animales domésticos, pero, aclaró, “siempre estamos en distintos eventos importantes: servicios de cancha, festivales, colaboramos con otras regionales en todo lo que sea servicio policial”.

“Lo más importante es combatir el flagelo al abigeato que, hoy por hoy, está bastante controlado, no tenemos zona roja ni localidades que están azotadas permanentemente por abigeos”, garantizó.

El referente puso en valor, también, el rol femenino en esta área y destacó que una de las delegaciones cuenta con “una jefa que tiene un rendimiento importante en su quehacer diario, maneja bien la jurisdicción y tiene más de 50 hombres a su cargo” porque “como mujer, con jerarquía de subcomisario, está capacitada para estar al frente de esa dependencia”.



