Se acentúan los preparativos para la Fiesta Nacional del Pomelo

La edición 2026 del destacado evento se realizará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. “Laguna Blanca los espera con el corazón abierto”, subrayó el jefe comunal de la localidad anfitriona.

La XLII Fiesta Nacional del Pomelo tendrá dos jornadas llenas de música, ritmo y alegría en Laguna Blanca, así como también tradiciones gauchas, propuestas gastronómicas y una feria con emprendedores de toda la región.

Al respecto, el intendente lagunense Ricardo Lemos afirmó que “estamos próximos a uno de los eventos más importantes del norte argentino, que es la Fiesta Nacional del Pomelo, la cual se hará el 19 y 20 de septiembre en el Polideportivo Municipal Evita”, con entrada libre y gratuita.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, destacó que “seguimos trabajando a full, articulando todos los detalles”.

Agradeció en ese sentido a los organismos del Gobierno provincial que trabajan en la organización: “Al Ministerio de Turismo y las áreas abocadas a la preparación de este festival que es de todos los formoseños”, mencionó y agregó además a los intendentes de las distintas localidades que “están colaborando permanentemente y enviando sus respectivos stands”.

Del mismo modo, nombró a “toda la parte privada”, resaltando que “se cerraron las inscripciones para los feriantes y son más de 680 los inscriptos. Así que estamos más que satisfechos. Hemos superado lo del año pasado”.

Tras marcar que “Laguna Blanca los espera con el corazón abierto”, dijo que “hay un clima muy lindo en nuestra comunidad” en la previa del evento. “Esperamos que sea una gran fiesta como nos merecemos todos”, hizo notar y remarcó que “la parte artística, como siempre, es de lo mejor”.

El sábado, las actuaciones “comenzarán a las 15 horas con el escenario Espacio Joven”, indicó y añadió que continuarán a la tarde-noche en el escenario principal con “los grandes artistas” programados, como Turf, Lázaro Caballero, Lauta, Migrantes, Mario Luis, Iván Ruiz, Shannon Núñez, Sol Codas y Marce (Paraguay) y Mariel Olmedo.

Todo ello estará acompañado de “una gran feria de expositores”, donde, sin dudas, despuntarán los artesanos y la gastronomía, comentó.

A su vez, el domingo, a partir de las 14 horas, “empezará la exhibición de las mejores tropillas del país y las destrezas gauchas. Y desde las 15 habrá números artísticos muy importantes, como los de Hernán Arias y Ángelo Aranda, y el paseo gastronómico”.

“Estamos muy contentos, expectantes –enfatizó-. Agradecemos a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de Laguna Blanca, al igual que a nuestro referente, el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán”, cerró.



