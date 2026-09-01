El centro de salud La Floresta desarrolló una charla en la Escuela Especial N° 5

Educación Sexual Integral (ESI) y distintos hábitos saludables, fueron los ejes tratados en esta oportunidad.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones educativas. En ese marco, el martes 8 un equipo del centro de salud La Floresta llevó adelante una charla educativa en la Escuela Especial N°5 “José Facio”, destinada a jóvenes y adultos que concurren al establecimiento.

La jornada, denominada “Escuela, Familia y Comunidad”, se desarrolló mediante una metodología adaptada y con lenguaje sencillo, con el propósito de facilitar la comprensión de los contenidos y favorecer la participación activa de los asistentes.

Entre los temas, el equipo de salud se refirió a Educación Sexual Integral (ESI) desde una perspectiva de derechos, el cuidado personal y la higiene, la importancia de consultar ante señales de alerta y la vacunación como herramienta de prevención.

Al respecto, la odontóloga Laura Hermosilla, a cargo de la dirección del centro de salud La Floresta, destacó la importancia de generar estos espacios de intercambio con la comunidad educativa.

“Buscamos acercar información y herramientas de cuidado de una manera sencilla, respetuosa y acorde a las condiciones de los estudiantes, para que puedan comprender los mensajes, participar y apropiarse de estos conocimientos. Y por supuesto, porque apuntamos también a que puedan participar activamente en estos encuentros”, indicó la profesional.

De igual manera, resaltó el valor del trabajo conjunto con las instituciones educativas, fundamentando que “nos permite acompañar a los estudiantes y sus familias desde un abordaje respetuoso y libre de prejuicios, generando espacios de intercambio”.

Al mismo tiempo, señaló que estas acciones apuntan a brindar herramientas a docentes y demás integrantes de la comunidad educativa a fin de fortalecer el acompañamiento cotidiano y optimizar las estrategias de cuidado desde una mirada integral de la salud.

Para concluir, Hermosilla subrayó, que este tipo de jornadas interinstitucionales contribuyen a fortalecer el vínculo entre los efectores sanitarios y las instituciones educativas, favoreciendo el acceso de la comunidad a información y herramientas adecuadas acerca de los distintos temas desarrollados.











