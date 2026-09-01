Saporiti destacó la unidad de la Federación Económica ante el desequilibrio económico nacional

Ernesto Saporiti fue ratificado como secretario de la Federación Económica de Formosa, en el marco de la renovación de autoridades de la entidad empresarial.

Saporiti destacó la importancia de la Federación como espacio de representación, diálogo y defensa de los distintos sectores económicos y productivos de la provincia. Asimismo, valoró la renovación de autoridades como una oportunidad para reafirmar objetivos, fortalecer la participación y continuar trabajando frente a los desafíos constantes que atraviesa el sector privado.

“En estos tiempos de profundo desequilibrio económico nacional, la unidad es fundamental. Necesitamos una Federación fortalecida, con capacidad para escuchar, gestionar y acompañar a cada sector, porque las dificultades requieren del compromiso y del esfuerzo conjunto”, expresó.

Finalmente, agradeció la confianza depositada nuevamente en su persona para desempeñarse como secretario y ratificó su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, apertura y vocación de servicio por el crecimiento de la Federación Económica de Formosa y de sus entidades asociadas.