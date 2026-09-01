Jornada de vacunación antirrábica en Nueva Pompeya y Santa Isabel

En el Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad de la Ciudad de Formosa llevó adelante este lunes un operativo de vacunación antirrábica gratuita en dos puntos de la ciudad, con la participación de vecinos que se acercaron con sus perros y gatos.

La actividad se desarrolló entre las 8 y las 12 en el barrio Nueva Pompeya, en la plazoleta ubicada frente a la EPEP 228, y en el barrio Santa Isabel, sobre el acceso frente a la rotonda de la Ruta Nacional 11.

Estuvo a cargo del Centro Municipal de Atención Animal "San Roque", que depende de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, en el marco del trabajo de la Secretaría de Acción Social que conduce Paula Cattaneo.

La fecha, que este año se recordó bajo el lema "Juntos somos más fuertes", tuvo en Formosa un sentido particular.

Se cumplen diez años desde que el municipio comenzó a llevar la vacunación antirrábica gratuita a los barrios, una tarea que la gestión del intendente Jorge Jofré sostuvo de manera ininterrumpida.

Cattaneo señaló que la prevención es un compromiso que se mantiene en el tiempo y que el objetivo sigue siendo el mismo desde el primer día: llegar a cada barrio para cuidar la salud de los animales y, con ella, la de toda la comunidad.

La vacuna antirrábica es obligatoria para perros y gatos y debe aplicarse una vez al año. Desde el área recordaron que los operativos barriales continúan durante todo el año y que la información sobre las próximas fechas se difunde a través de los canales oficiales del municipio.



