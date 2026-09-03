El Estado provincial sostiene la asistencia alimentaria para personas con celiaquía

Con fondos provinciales se solventa esta cobertura nutricional.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, inició una nueva entrega bimestral del complemento nutricional destinado a personas con celiaquía, correspondiente al período julio-agosto. El beneficio alcanza a alrededor de 800 titulares de Capital y el interior provincial y se sostiene íntegramente con fondos provinciales.

El programa contempla la entrega gratuita de cajas con alimentos aptos para una alimentación libre de gluten (sin TACC), constituyendo un acompañamiento específico para las personas que requieren este tipo de productos de manera permanente.

En la ciudad de Formosa, el operativo comenzó este martes 8 en el Centro Ocupacional Inclusivo y se desarrolla de acuerdo con un cronograma establecido en distintos puntos de distribución, con el objetivo de facilitar el acceso y acercar la prestación a los beneficiarios.

Durante esta semana, las entregas continuarán en el Espacio de Acompañamiento Comunitario del barrio Eva Perón, el miércoles 9; en el Centro de Desarrollo Infantil “Nuestra Señora de Guadalupe”, el jueves 10; y en el Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada del barrio San José Obrero, el viernes 11. El operativo finalizará el sábado 12 en la sede central, ubicada en avenida Frondizi al 4685, en el Parque Industrial.

En este primer tramo, la distribución alcanza a alrededor de 400 beneficiarios de la ciudad de Formosa. Una vez concluido el operativo en la capital, el Ministerio de la Comunidad continuará con la entrega en el interior provincial, articulando con los equipos territoriales y distintas instituciones de la cartera social.

La directora de Atención a la Comunidad, Laura Viera, destacó la continuidad de esta política que se implementa cada dos meses y que permite garantizar el acceso gratuito a alimentos específicos para quienes deben sostener una alimentación libre de gluten.





“Gracias al modelo formoseño y a la justicia social que se impulsa desde la provincia, cada dos meses se arma un cronograma de entrega, tanto para Capital como para el interior, y se distribuye a través de distintos centros para estar más cerca de los beneficiarios”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el acompañamiento adquiere especial relevancia frente al elevado costo de los productos sin TACC. “Son alimentos de un costo muy elevado y ellos los reciben gracias a una decisión política, de manera gratuita”, sostuvo.

Una política que responde a una necesidad concreta

Para las personas con celiaquía, los productos sin TACC no representan una elección de consumo, sino una necesidad indispensable para sostener una alimentación segura. El costo de estos alimentos puede significar un esfuerzo económico considerable para las familias, especialmente cuando su consumo debe mantenerse de manera permanente.

En este contexto, la entrega del complemento nutricional contribuye a reducir parte de ese impacto y garantiza periódicamente el acceso a productos necesarios para quienes deben cumplir una alimentación libre de gluten.

El programa forma parte de las políticas de asistencia y acompañamiento que el Gobierno de Formosa sostiene en todo el territorio provincial, con financiamiento íntegramente propio. De este modo, el Estado provincial mantiene una respuesta concreta ante una necesidad alimentaria específica, aun en un escenario de elevados costos para los productos destinados a esta población.







