Pedido al Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de Nación

Gialluca señaló que, lo que presenta el Gobierno Nacional, como un gran beneficio económico para los hogares del Norte Grande con subsidios de 300 kwh/mes (de mayo a octubre) y 500 kwh/mes (noviembre y abril), es engañoso, “pues en los hechos, el descuento real en la factura para quienes queden comprendidos en la primera opción, será solamente del 75%, lo que representará tan solo 225 kwh y en el caso de 500 serán de 375 kwh, produciendo que el resto del consumo, tenga que ser pagado como Tarifa Plena, esto es a valores del 100% del costo de generación y transporte sin ningún tipo de asistencia estatal”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en base al actual Marco Regulatorio, Decreto Nº 943/25, Normativas Complementarias, referido a los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), necesidades energéticas, económicas, ambientales y sociales de los usuarios residenciales, tanto del NEA y NOA, requirió al Ministro de Economía Luis Caputo y a la Lic. María Carmen Tettamanti a cargo de la Secretaria de Energía de Nación, que al momento de la Reglamentación del Programa “Zonas Cálidas” que comenzará a aplicarse desde el 1 de noviembre para usuarios del NEA y NOA, “se determine un esquema que comprenda los meses de octubre hasta abril con límites subsidiados de 1.000 kwh/mes”, en base a que un hogar integrado por 4 personas que deben utilizar 2 tipos de aires acondicionados durante jornadas de temperaturas extremas, registran un consumo aproximado de entre 55 y 110 kwh diarios, dependiendo de la potencia y eficiencia de los equipos, las horas de utilización, la temperatura seleccionada y las características de la vivienda. Si proyectamos este consumo durante 30 días, representa aproximadamente un empleo de 1.650 y 3.300 kwh mensuales, lo que permite dimensionar la incidencia que tiene únicamente la refrigeración en el consumo domiciliario durante los meses de altas temperaturas en el Norte Argentino. El Ombudsman Provincial, señaló que, aún cuando los usuarios adoptan medidas de ahorro energético y de eficiencia en los equipos dentro de sus posibilidades, “poseen niveles de consumo difícilmente evitables, con una temperatura exterior de 50 °C”. El salto térmico para llevar al interior a unos recomendables 24 °C, implica que los compresores de los equipos trabajen al máximo de su capacidad y casi sin detenerse, a lo que se debe sumar el funcionamiento de Heladera y Freezer, donde al haber tanto calor en la cocina, los motores trabajan el doble de tiempo para mantener el frío, consumiendo hasta un 50% más de lo habitual, ventiladores, que son usados en simultáneo con el aire para esparcir la brisa, más otros artefactos, lavarropas, iluminación LED, televisor, computadoras y la bomba de agua (cuyo uso se intensifica por el calor) suman consumos energéticos extraordinarios que no se dan en otras regiones del país. Por otra parte, no se puede dejar de mencionar que el precio de la energía eléctrica, según estudios del IIEP (UBA-CONICET) lleva acumulados incrementos del 597% a nivel nacional, mientras que los precios mayoristas de generación y transporte de energía eléctrica subieron hasta un 8000% por decisiones de la Secretaría de Energía de la Nación, con alzas de más del 2000% en generación y hasta un 6000% en transporte, montos que se continúan actualizando y que “convierten a las facturas de las distribuidoras en difíciles de afrontar, debiendo miles de usuarios optar entre planes de pago financiados o solicitar préstamos que los llevan a endeudarse, para poder tener en sus hogares servicios esenciales como lo son la energía eléctrica y el agua potable”. Por último, el Funcionario señaló que, debido a que el consumo se triplica en verano, el Gobierno Provincial, mediante la empresa REFSA Energía, aplica el subsidio "Esfuerzo Formoseño", esto incrementa el tope de consumo subsidiado en los meses estivales para los usuarios residenciales (ingresos medios y bajos), subsidiando la tarifa hasta los 700 kWh mensuales para amortiguar el impacto del uso intensivo de los aires acondicionados.



