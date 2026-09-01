Detuvieron a un hombre acusado de amenazar y lesionar a varios vecinos en el Colluccio

• El sujeto habría utilizado un machete y un cuchillo durante los episodios, donde tres hombres resultaron con lesiones y fueron asistidos en el Hospital Central

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini intervinieron ante un hecho de violencia ocurrido en el barrio Colluccio, que dejó como saldo a varios vecinos lesionados, un hombre detenido y el secuestro de un cuchillo tipo carnicero, una varilla metálica y un palo de madera.

El primer episodio se registró alrededor de las 16:50 horas de este lunes, cuando uno de los vecinos salió de su domicilio y habría observado a un hombre portando un machete, con el que realizó gesticulaciones y lo amenazó de muerte.

Posteriormente, el mismo sujeto habría pasado frente al domicilio de otros vecinos y, sin mediar palabras, habría extraído un cuchillo tipo carnicero, con el que presuntamente atacó a uno de ellos, provocándole lesiones.

Tras el ataque, el hombre emprendió la fuga. Sin embargo, fue alcanzado y demorado por otros vecinos en inmediaciones de una plazoleta ubicada frente al sector “B” del barrio Colluccio.

De acuerdo con las actuaciones realizadas, durante ese episodio el sujeto también habría provocado lesiones a otros dos hombres, quienes debieron ser asistidos y trasladados por personal del SIPEC hasta el Hospital Central de Formosa.

Ante la situación, efectivos policiales acudieron al lugar y, con intervención de personal de la Dirección General Policía Científica, realizaron las actuaciones procesales,

Durante el procedimiento detuvieron al sospechoso y secuestraron un cuchillo tipo carnicero, una varilla metálica y un palo de madera, elementos que se encontraban en poder del detenido y que fueron incorporados a la investigación.

Por el hecho se inició la Causa Judicial por el delito de “Lesiones y Amenaza con el uso de arma blanca”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa.

El detenido fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en celdas de la dependencia policial, en carácter de detenido comunicado y a disposición de la magistratura interviniente.