El vicegobernador Solís participó del lanzamiento de cursos de oficios en Las Lomitas

Aseveró que estas capacitaciones abren “nuevas oportunidades” a partir de la “firme decisión política de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán”.

El vicegobernador Eber Solís acompañó, este martes 29, el lanzamiento de cuatro nuevos cursos de oficios en la localidad de Las Lomitas. La presentación se concretó en la Casa de la Solidaridad de esa comunidad del Departamento Patiño durante la mañana.

Las inscripciones a las propuestas impulsadas por la Subsecretaría de Empleo de la provincia de Formosa son presenciales. Los cursos son mantenimiento integral, service y gomería para motocicletas; cocina creativa enfocada en elaboraciones de comidas dulces y saladas; producción y elaboración de pastas artesanales y operación segura y mantenimiento preventivo de motosierras para el corte y aprovechamiento del vinal.

“Con la firme decisión política de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán”, subrayó el Vicegobernador que “seguimos apostando a la capacitación y al trabajo como herramientas para generar oportunidades, fortalecer la economía local y acompañar a cada formoseño y formoseña en la construcción de su futuro”.

Y agregó, categórico, que “el trabajo es dignidad y una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva”.

En la presentación que fue acompañada por un marco importante de público, también estuvieron presentes la subsecretaría de Empleo Mariángeles Vicentín, el diputado provincial justicialista Rodrigo Sandoval, así como otras autoridades provinciales, demostrándose con ello la importancia que reviste estas acciones impulsadas por el Modelo Formoseño.







