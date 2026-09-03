Nueva jornada de venta de chivitos paipperos en las ferias francas y SAF

El kilo se comercializó a $6500, promoviendo la producción local y generando espacios directos de comercialización para los productores.

En la mañana de este viernes 4 se llevó a cabo una nueva comercialización de reses de chivitos del oeste provincial en las ferias del Instituto PAIPPA, así como también en Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF).

Además, como es habitual, se ofreció una amplia variedad de productos frutihortícolas frescos, de calidad y a precios accesibles.

Cabe recordar que en el caso de las ferias paipperas, los puntos fijos de venta son el Polideportivo del barrio La Paz, ubicado en Joaquín de Los Santos al 1200, el playón del organismo, situado en Padre Grotti N° 1040, y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

Asimismo, respecto de SAF, la venta de los chivitos se concentró en el punto de venta de la Avenida Néstor Kirchner N° 5595, en el barrio 12 de Octubre, de 7.30 a 12.30 horas.

En diálogo con AGENFOR, Ivonne Arce, integrante del equipo técnico de SAF, destacó que “la llegada de este producto que es tan esperado por todos nuestros clientes es posible gracias a un trabajo en conjunto con el Instituto PAIPPA y al Gobierno de la provincia de Formosa, que permite toda la logística, no solamente del faenado en el oeste formoseño, sino también del traslado a cada uno de los centros de comercialización, para que, de forma simultánea, se pueda poner a la venta”.

A su vez, puso en valor el precio referenciado de $6500 el kilo, el cual “se viene sosteniendo en este año y que así sea accesible para todos los vecinos, de modo que cada formoseño pueda tener un chivito en su mesa”.

“Fue una venta muy ordenada sobre todas las cosas –subrayó-. Se acercó mucha gente temprano ya a hacer fila para poder acceder a su numerito. De esa manera, nos organizamos para que cada persona pueda llevarse un chivito, ya sea media res o uno entero”.

Al finalizar, resaltó que “todo el resultado económico va dirigido directamente a los productores del oeste, quienes son los máximos beneficiarios de esta clase de políticas públicas”.



