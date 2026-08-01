El Partido Intransigente de Formosa acompaña a los vecinos afectados por las políticas del Gobierno de Milei

El espacio que en Formosa conduce el profesor Luis Recalde se aboca al acompañamiento de vecinos de la ciudad que padecen las consecuencias de las políticas neoliberales del presidente Javier Milei.

En este sentido, desde el partido se expresó:

“Otro fin de semana intransigente, acompañando con convicción a los vecinos más vulnerables. Frente a las medidas de un Gobierno nacional que discrimina, vacía la economía popular, concentra riquezas entre sus amigos, facilita la fuga de capitales y vende el país, nuestros militantes siguen presentes en los barrios, junto a quienes más necesitan”.

Así, el Partido Intransigente organiza ollas populares para brindar comida a los vecinos y recolecta abrigos y calzado para las personas en situación de mayor necesidad.







