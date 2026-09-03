El Hospital de día 2 abril inició el curso PIM con una nueva propuesta

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el cuidado de las embarazadas y de brindar apoyo a las familias se puso en marcha el espacio “Acompañando la crianza” que brindará también información y herramientas para las madres, niñas y niños durante los primeros años de vida.

En el marco de las políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano para fortalecer el cuidado integral de las embarazadas y las familias, el Hospital de día 2 de Abril “Dr. Adolfo Lippman” anunció el inicio de un nuevo ciclo del curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM), con una propuesta ampliada para este 2026.

La iniciativa, denominada “Acompañando la crianza”, articula el PIM con el Plan 1000 Días y propone acompañar a las familias desde la gestación y el nacimiento hasta los primeros tres años de vida de las infancias. El objetivo es brindar información, contención y herramientas para transitar de manera respetuosa las distintas etapas de la maternidad y la crianza.

La directora de este hospital, doctora Lorena Díaz, destacó la importancia de recuperar este curso que había sido interrumpido durante la pandemia. “Es un sueño hecho realidad que, además, ahora está ampliado”, expuso.

Asimismo, resaltó el trabajo de los equipos multidisciplinarios del primer nivel de atención, que permiten abordar distintos aspectos vinculados con la gestación, el nacimiento y la crianza. “Queremos que las madres y las familias no se sientan solas en esta etapa tan maravillosa. La idea es ofrecer un espacio de contención con un acompañamiento adecuado y oportuno”.

En este sentido, explicó que los encuentros incluirán temáticas como salud bucal, cambios durante el embarazo, lactancia materna, vacunación, depresión posparto, puericultura y cuidados durante los primeros meses de vida. También participarán profesionales de nutrición para abordar la alimentación durante el embarazo, la lactancia y la incorporación de alimentos a partir del sexto mes de vida de los bebés.

La funcionaria invitó a las gestantes a acercarse y disfrutar de este taller “que es completamente gratuito y está destinado a embarazadas del barrio 2 de Abril y de los demás barrios comprendidos en el área programática de nuestro hospital”, agregó.

Información y herramientas para prevenir

Por su parte, la licenciada en obstetricia Lorena Nievas, a cargo del servicio de Ginecoobstetricia del efector sanitario, valoró la nueva puesta en funcionamiento del curso PIM, remarcando el papel que tiene la información como herramienta de prevención.

“Este curso es muy importante porque nos ayuda a prevenir todo lo que puede ocasionar el desconocimiento y la falta de información. Una información adecuada fortalece el cuidado de la embarazada, del bebé y de su entorno”, afirmó.

Detalló que los encuentros tendrán una duración aproximada de una hora y estarán divididos en una instancia teórica y otra práctica que incluirá ejercicios de respiración, relajación y preparación para el trabajo de parto y el parto.

Nievas recordó a las embarazadas que pueden participar “acompañadas por la persona que ellas elijan: pareja, madre, amigos, hermanos”, dinámica que forma parte del fortalecimiento de las redes de apoyo familiares y comunitarias para el periodo de gestación.

La experiencia de las participantes

Una de las asistentes al primer encuentro, Dyamela Villagra, quien transita su segundo embarazo y decidió participar para contar con mayor información y vivir esta etapa con tranquilidad, comentó “el parto es un momento único que puede generar mucho miedo. Estar informada ayuda a reducir la incertidumbre y la ansiedad y actuar de una mejor manera ante cualquier situación”.

La embarazada, destacó además la posibilidad de acceder a estos espacios de manera gratuita y cercana.“Poder venir acá y que se abra la posibilidad en todos los centros de salud es algo realmente muy bueno, muy beneficioso para todos”.















