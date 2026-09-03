El compromiso de los laicos en tiempos de cambio

En el marco del programa radial “La Voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen”, la coordinadora de la Junta Diocesana de Laicos, Silvia Díaz, compartió las principales acciones, desafíos y el profundo sentido misionero que dinamiza la vida de los bautizados en la diócesis. En una entrevista conmovedora, se detalló la labor cotidiana de los movimientos, la comunión eclesial y los preparativos para una nueva edición de la Expo Carisma en la plazoleta que esta frente a la Iglesia Catedral.

UNA EMISIÓN DEDICADA A LA COMUNIDAD Y A LA FE

La pastoral de la Comunicación de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen —Iglesia Catedral de Formosa— lleva adelante una tarea constante de evangelización y cercanía con la gente a través del dial de Radio Manantial. Durante una de sus habituales entregas del programa “La Voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen”, los conductores Pedro Giménez, Ladislao "Lalo" Pereyra y Francisco Arce Bazán desarrollaron una jornada de diálogo y reflexión junto a la producción de Franco Romero y la operación técnica de Sofía Romea.

En un clima de fraternidad y calidez, la mesa de trabajo recibió a Silvia Díaz, coordinadora de la Junta Diocesana de Laicos, para adentrarse en la identidad, los proyectos y el impacto de la pastoral laical en el territorio formoseño.

Díaz inició su intervención haciendo llegar a toda la feligresía el afectuoso saludo y la bendición del obispo de la Diócesis de Formosa y asesor espiritual del organismo, Monseñor José Vicente Conejero Gallego. Acto seguido, la dirigente laical definió la naturaleza de la entidad que encabeza:

“La Junta Diocesana de Laicos es un espacio de formación donde compartimos fortalezas y debilidades de los diversos movimientos e instituciones. A la vez, reflexionamos sobre los temas de la vida laical y todo lo que se va presentando para participar activamente de la vida diocesana”.

El organismo, que agrupa a coordinadores y referentes de una amplia gama de comunidades, asociaciones y apostolados, mantiene una dinámica de encuentro permanente. Todos los segundos martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 horas, los representantes se reúnen en el Salón Laico y Familia, ubicado en la sede del Obispado de Formosa, espacio cedido por Monseñor Conejero para fortalecer la organización y el diálogo.

INTEGRACIÓN REGIONAL Y TRABAJO SINODAL

La labor de la Junta Diocesana de Laicos trasciende los límites provinciales para insertarse en el entramado eclesial nacional y regional. La estructura local forma parte activa del CEPLAI Regionea, un organismo integrado en la Comisión Episcopal de Vida, Familia, Laicos y Juventud de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

En ese sentido, Silvia Díaz destacó la participación de la delegación formoseña en el reciente Encuentro Regional del CEPLAI realizado el pasado 8 de agosto en la ciudad de Corrientes. La jornada congregó a referentes de las distintas jurisdicciones eclesiásticas del Nordeste Argentino.

Representación regional: De las diez diócesis que conforman la Región NEA, cinco estuvieron representadas en la reunión de Corrientes.

Intercambio de experiencias: Se pusieron en común los avances, dificultades y realidades sociales que afronta cada comunidad, constatando una notable similitud en los desafíos pastorales de la región.

Espíritu de fraternidad: La comitiva formoseña retornó con un renovado impulso para afianzar el modelo de una “Iglesia sinodal”, fundada en la comunión y en la diversidad de carismas.

A esta dimensión regional se suman otros hitos internacionales e interdiocesanos en los que la Junta de Formosa ha estado presente, tales como el Encuentro de Diócesis de Frontera (celebrado en su edición número 38 en Salto, Uruguay) y la histórica peregrinación a Plasencia, España, donde acompañaron a Monseñor Conejero en la celebración de sus 50 años de ordenación sacerdotal.

UN TESTIMONIO IMPRESO: CARISMAS, INSTITUCIONES Y MOVIMIENTOS

Uno de los logros más significativos en la visibilización de los laicos ha sido la publicación del documento titulado “Carismas, Instituciones y Movimientos de la Iglesia de Formosa”, editado el año pasado con prólogo firmado por Monseñor José Vicente Conejero.

La obra recoge el testimonio, la historia, la espiritualidad y los servicios que cada grupo presta a la comunidad. Ante la alta demanda y la necesidad de incluir a espacios que no llegaron a plasmar su aporte en el primer tomo, Díaz confirmó que se trabaja decididamente en una segunda edición ampliada. El objetivo central es acercar a la ciudadanía una radiografía completa de cómo camina la Iglesia diocesana en el presente siglo, asumiendo su misión evangelizadora de manera participativa y abierta.

LA BÚSQUEDA DEL SER LAICO Y LOS DESAFÍOS DEL MUNDO ACTUAL

Durante el desarrollo de la entrevista radial, los conductores plantearon un interrogante crucial para la audiencia no habitual o no practicante: ¿qué significa ser laico en la sociedad contemporánea y quiénes están llamados a este compromiso?

Silvia Díaz enfatizó que no se requiere ningún documento especial ni un currículum académico para asumir el rol laical dentro de la Iglesia Católica:

• El Bautismo como credencial: Todo bautizado es, por definición, un laico. El sacramento del Bautismo es la única puerta de entrada y la base fundamental para el compromiso transformador.

• Misión en la realidad temporal: Los laicos son hombres y mujeres de fe que viven inmersos en la familia, el trabajo, la política, la educación y los medios de comunicación, llamados a impregnar esos ambientes con los valores del Evangelio.

• Diversidad e inclusión: La Junta de Laicos cobija tanto a quienes militan en movimientos estructurados como a aquellos laicos "no institucionalizados" que buscan un espacio de servicio o contención espiritual.

Al reflexionar sobre las problemáticas contemporáneas —marcadas por la violencia, la descomposición del tejido social y el avance acelerado de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA)—, Díaz remarcó que el principal reto del laicismo radica en ejercitar la cultura de la escucha y la presencia real.

“Nada va a poder reemplazar lo que es Dios y su presencia. La máquina o la tecnología te contestan en menos de un segundo, pero este vernos cara a cara, el mirar a los ojos que comunican la luz del alma, es algo que no se puede perder. El desafío del laico es salir, comprometerse y poner el oído y el corazón para escuchar al hermano que sufre”.

LA EXPO CARISMA: UNA FIESTA DE FE EN EL CORAZÓN DE FORMOSA

Como hito central de las actividades programadas, la Junta Diocesana de Laicos ultimó los detalles para la realización de la Expo Carisma, un evento abierto a toda la ciudadanía destinado a visibilizar la variedad de servicios de la Iglesia local.

Ficha Técnica de la Expo Carisma Detalle

Fecha Sábado 5 de septiembre

Horario De 16:00 a 19:30 hs (Exposición) / 20:00 hs (Santa Misa)

Lugar Plazoleta de la Avenida 25 de Mayo (entre Deán Funes y Moreno, frente a la Catedral)

Cierre Litúrgico Santa Misa presidida por Monseñor José Vicente Conejero Gallego

La muestra contará con la participación de un abanico heterogéneo de expresiones de fe y pastorales específicas, entre las que destacan:

• Legión de María: Promoción de la devoción a la Santísima Virgen y apostolado domiciliario.

• Apóstoles de la Divina Misericordia: Misión del mensaje de Jesús Misericordioso, rezo de la Coronilla y custodia de las reliquias de Santa Faustina presentes en la Catedral.

• Juventud Franciscana (JUFRA): Presencia de los jóvenes bajo el carisma de San Francisco de Asís y el legado del recordado Fray Scozzina.

• Talleres de Oración y Vida / Apostolado de la Preciosa Sangre: Espacios de profundización espiritual y formación.

• Pastorales Específicas: Stand de la Pastoral Pro-Vida, Obras Misionales Pontificias (OMP), Animación Bíblica y el Centro de Espiritualidad Santa María.

Cada stand ofrecerá folletería, testimonios en vivo y actividades interactivas para que los vecinos se acerquen a conocer el trabajo comunitario y encuentren el espacio donde volcar sus inquietudes de voluntariado o fe. Como recuerdo de la jornada, la organización preparó un souvenir especial con la imagen de la Patrona provincial, Nuestra Señora del Carmen.

CALENDARIO Y DÍAS HITO PARA LA IGLESIA LOCAL

La Junta Diocesana de Laicos cumple además un rol orgánico al formar parte del Consejo Diocesano de Pastoral, estamento que se reúne tres veces al año para evaluar el andar de la diócesis y confeccionar el Calendario Pastoral Anual.

En la conversación se recordó también el origen histórico del Día de los Laicos, instituido en la diócesis el 24 de noviembre en consonancia con las disposiciones de la Iglesia Universal tras el Jubileo de los Laicos celebrado en Roma. Cabe recordar que el año pasado la feligresía formoseña celebró su propio Jubileo con una nutrida peregrinación que partió desde la Costanera Vuelta del Archipielago hasta la Iglesia Catedral el primer domingo de Adviento.

CONTACTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sobre el cierre del programa, los conductores Pedro Giménez, Ladislao Pereyra y Francisco Arce Bazán agradecieron la visita de Silvia Díaz y renovaron el compromiso de la Radio Manantial de continuar difundiendo las iniciativas que construyen solidaridad y contención en la provincia.

Para todos los interesados en contactar con la Junta Diocesana de Laicos, solicitar información o sumarse a las reuniones mensuales, se encuentran disponibles los siguientes canales de comunicación:

Teléfono de contacto: 3704 - 398403 (Silvia Díaz)

• Facebook: Junta Diocesana de Laicos Formosa

• Instagram: @juntadelaicosformosa

• Reuniones Ordinarias: Segundos martes de cada mes, 18:00 hs, Salón Laico y Familia (Obispado de Formosa).

La invitación queda formalmente extendida a toda la provincia para participar activa y comunitariamente de la Expo Carisma, bajo la convicción de que la escucha, la fraternidad y el servicio son el camino para superar las divisiones y llevar esperanza a cada rincón de la sociedad.



