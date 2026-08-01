Noche de las Hamburguesas: Más de 13 hamburgueserías y 45 variedades para disfrutar en el Galpón G

Con más de 13 hamburgueserías, alrededor de 45 variedades y múltiples propuestas del Mercado Comunitario de Emprendedores, serán dos jornadas para disfrutar, recorrer y compartir.

Con el acompañamiento y respaldo del Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, el Mercado Comunitario de Emprendedores prepara una nueva propuesta para disfrutar en familia: la Noche de las Hamburguesas, que se realizará los días 12 y 13 de septiembre, desde las 19 horas, en el Galpón G del Paseo Costanero.

Formosa se prepara para vivir dos noches dedicadas especialmente a uno de los platos favoritos del público: las hamburguesas. La propuesta reunirá a más de 13 hamburgueserías de la ciudad y alrededor de 45 variedades de sabores, ofreciendo una amplia diversidad de estilos, ingredientes y combinaciones para que cada visitante pueda encontrar su favorita.

Durante ambas jornadas, los emprendimientos hamburgueseros serán los grandes protagonistas, presentando sus especialidades y poniendo en valor el trabajo, la creatividad y la producción gastronómica local.

La actividad busca convertirse en un verdadero encuentro de sabores y emprendimientos, donde el público pueda recorrer las diferentes propuestas, conocer nuevos productos y disfrutar de una experiencia gastronómica en un espacio abierto y pensado para compartir.

Una propuesta para fortalecer el trabajo emprendedor

La Noche de las Hamburguesas forma parte de las iniciativas impulsadas por el Mercado Comunitario de Emprendedores para generar nuevos espacios de comercialización y promoción para quienes desarrollan sus proyectos productivos en la ciudad.

En este marco, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentin, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y la importancia de generar oportunidades concretas para los emprendedores.

“Gracias al acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia de Formosa podemos seguir generando estos espacios de comercialización y encuentro. La Noche de las Hamburguesas es una propuesta que nace para acompañar a nuestros emprendedores, darles visibilidad y generar nuevas oportunidades para que puedan mostrar y comercializar lo que producen”.

Vicentin remarcó además la magnitud de la propuesta gastronómica que se podrá disfrutar durante las dos jornadas.

“Vamos a contar con más de 13 hamburgueserías y alrededor de 45 variedades de hamburguesas. Esto demuestra la capacidad, la creatividad y el crecimiento de nuestros emprendedores gastronómicos. Queremos que las familias formoseñas puedan acercarse, recorrer, probar diferentes propuestas y, al mismo tiempo, acompañar y elegir la producción local”.

Mucho más que hamburguesas

La propuesta no estará limitada únicamente al sector hamburguesero. Durante las dos jornadas también participarán los diferentes espacios que integran habitualmente el Mercado Comunitario de Emprendedores, ampliando la oferta para el público.

Estarán presentes los sectores hamburguesero, gastronómico, cervecero, cafetero, oriental, mujeres, niños, artesanías, autóctono, matero y reventas.

De esta manera, el Galpón G se convertirá durante dos noches en un gran punto de encuentro donde se combinarán gastronomía, producción local, artesanías y emprendimientos formoseños.



