Araoz en Banco Payaguá: “Al inaugurar estas instalaciones, nuestro Gobernador totaliza 1563 establecimientos educativos puestos al servicio de nuestro pueblo”

El titular de la cartera educativa puso en valor esta nueva obra y aseguró que “el Estado garantiza el acceso a la educación con equidad e igualdad de oportunidades, invirtiendo en ella”.

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, ingeniero Julio René Araoz, fue uno de los oradores en el marco de la inauguración del paquete de obras que encabezó el gobernador, Gildo Insfrán, en la localidad de Banco Payaguá, ubicada en el Departamento Laishí, a 76 kilómetros de la ciudad capital.

Al tomar la palabra, el funcionario recordó a “un maestro, poeta y músico” que “alguna vez ejerció en este lugar, en algunas páginas describió esta geografía citando puentes que a lo largo de la historia adoptaron estos nombres: Paso Palenque, Paso Puente y Paso Ramírez”.

“Se cuenta que por ellos pasaron tropas, carros de guerra bajo el mando del mariscal Francisco Solano López y su inseparable compañera Madame Lynch. Acompañados también por Jorge Thompson, el ingeniero militar encargado de las obras en tiempos de guerra”, indicó.

Y añadió: “También dejó sus suelas aquí el general Bernardino Caballero luego de la caída del Fuerte de Humaitá en 1868 durante la Guerra de la Triple Infamia. En aquellos días surcaron estas aguas naves que transportaban las piezas de artillería del ejército paraguayo para fortalecer su defensa”.

Entonces, señaló Araoz, “la historia nos cuenta que este suelo estuvo habitado por los payaguáes quienes se asentaron a lo largo del río Paraguay, por entonces recordados por ser aguerridos hijos de la tierra que también supieron defender”.

En ese marco, explicó que Payaguá es un vocablo que “tiene una relación estrecha con la palabra Paraguay”, tal como lo definió Félix de Azara, en sus escritos este científic, cuando señaló dos significados.

“El primero, agua de los payaguáes, es decir, payaguay o mejor, payagua, refiriéndose a los naturales payaguáes que vivían a las orillas del río; el otro significado requiere a que se debía al nombre de un gran cacique llamado paraguayo”, precisó.

Recordó, además, el Ministro que, en 1763, también en esta zona, en las cercanías de Herradura, se instaló la misión del santo Rosario y San Carlos del Timbó, liderada por el sacerdote jesuita Martín Dobrizhoffer y, con ella, se extendían las misiones jesuíticas hacia el norte del Chaco y se fortalecía la paz entre los abipones y las fuerzas regulares del Paraguay.

“Los abipones, tribu ecuestre y belicosa, migraban a lo largo de extensos territorios en las actuales provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa. Eran conocidos por atacar a otros poblados a caballo para obtener alimentos, armas y herramientas. Al celar la paz con la gobernación del Paraguay, vivieron la misión con condición de preservar su libertad, negándose a aceptar la ley de Mita y Encomienda, ejerciendo además la opción de incorporarse o no al catolicismo”, detalló.

Obra educativa 1563

De esta manera, Araoz dijo que “esta es la fragua donde se templaron los rasgos fundamentales de nuestra identidad, fortaleza, resiliencia, solidaridad y nunca sumisión o sometimiento, que se expresan en hechos y obras”.

“Cuando nosotros mostramos nuestra estirpe trabajando en estas tierras, construyendo en comunidad y creciendo en paz. El desarrollo con equidad territorial hace que aquí, en Banco Payaguá, progresivamente se abrieran escuelas en todos los niveles Primario, Inicial y Secundario, hoy con edificios propios”.

“La educación secundaria con la apertura del Ciclo Orientado Secundario Rural permitió a nuestros jóvenes seguir arraigados en nuestra tierra para realizarse en ella. Al habilitar estas instalaciones se hace realidad este Anexo de Educación Rural Secundaria de Banco Payaguá que tiene dependencia de la EPES N° 62, padre Luis Tiberi”, señaló

De esta manera, confirmó, “al inaugurar estas instalaciones, nuestro Gobernador totaliza 1563 establecimientos educativos puestos al servicio de nuestro pueblo”.

“Así el Modelo Formoseño se reafirma, lo decimos con total convicción, porque en este siglo XXI el Estado garantiza el acceso a la educación con equidad e igualdad de oportunidades, invirtiendo en ella, porque es un derecho humano fundamental como lo establece la Constitución Provincial”, esbozó.

Y profundizó: “El pueblo formoseño lo dice con un refrán que sintetiza nuestra filosofía: obra son amores y no buenas razones, porque en nuestro pueblo se vive la justicia social. A orillas del mítico río Paraguay, citar una metáfora de la navegación resulta apropiado hoy”.

Asimismo, el titular de la cartera educativa, consideró que hay “cuatro virtudes que nuestro pueblo reconoce en su conductor, Gildo Insfrán: paciencia, fortaleza, pericia y temple”, trazando un paralelismo con las características que debe tener el navegante que comanda una tropa.

“Hoy aquí seguimos la enseñanza del Papa León XIV, sucesor de nuestro querido Francisco, que nos dice que en este tiempo la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización”, señaló.

Por ello, instó, a tener “el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo”.

Sobre el final, Araoz expresó su “agradecimiento especial” para “nuestra comunidad educativa por la tarea comprometida” ya que “ella nos marca el sendero, somos cada vez más unidos, solidarios y organizados”.

“Es nuestra misión, pues nuevas batallas se avecinan, recuperar la patria para nuestro pueblo, animados por el grito que nos une, las Malvinas son y serán argentinas y la Patria no se vende”, concluyó.



