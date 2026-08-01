Insfrán: “Nosotros somos federales y no miramos a Europa, miramos adentro del país, ese es el orgullo que tenemos que tener”

El primer mandatario aseveró, también, que en Formosa “somos Peronistas” y no comunistas como acusa el Presidente, porque “buscamos la grandeza de la Patria y la felicidad del Pueblo Argentino”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ofició como orador principal en la inauguración de las diversas obras que llevó adelante en la localidad de Banco Payaguá este jueves 3 de septiembre y que consistió en el Anexo de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 62, el edificio del centro de salud, la activación de la conectividad móvil 4 G y la plaza de la comunidad.

Desde allí, tomó la palabra y recordó que estas habilitaciones estaban previstas desde hace un tiempo pero “las circunstancias climáticas no permitían hacerlo” por lo que celebró que “hoy, con este hermoso día no podíamos perder la oportunidad de inaugurar obras”.

Además, el mandatario hizo memoria histórica y señaló que la localidad lleva el nombre de Banco Payaguá, también porque, en los años 1535 y 1536, “cuando llegaban los señores conquistadores e iban hasta Asunción, los payaguaes eran los que le daban la bienvenida, porque eran eximios navegantes los originarios que ocupaban este territorios”, por ello, el lugar se llama como la etnia originaria: Payaguá.

“Yo venía desde que era diputado, antes entrar era un sacrificio inmenso, los costados de la ruta son bajos, había lagunas, se generaban cortes pero igual llegábamos. Recuerdo que aquí en frente hay una isla y ahí había una escuela; pregunté y me dijeron que no existe más porque cuando eso me fui con el último maestro que era maestro, director y portero como decía el compañero Floro Bogado y Banco Payaguá no era lo que vemos hoy, esto es una hermosa localidad”, relató.

En ese sentido, aseguró que “hoy no es un día más” sino que es una jornada “especial” Departamento Laishí que “conoce lo que esto significaba y significa ahora” porque “esto es un pueblo, antes era un paraje”, por lo que deseó que “sigamos construyendo y que sea cada vez más contenedor y atraiga más pobladores que nuestra provincia lo necesita”.

Más obras

En otro tramo de su alocución, Insfrán puso en valor que los estudiantes del lugar puedan acceder al Jardín de Infantes, Primaria y Anexo de Secundaria que dejó habilitada en la fecha pero, además, resaltó la firma del llamado a licitación para refaccionar y ampliar “la parte del comedor, biblioteca y otras áreas”.

“Siempre hablamos que la educación es una cuestión de Estado como la salud y el deporte, por eso estamos aquí bajo este hermoso polideportivo en Payagua”, remarcó.

En esa línea de revisionismo, trajo a la memoria a “Don Goretta” quien fuera un “gran dirigente del Partido Justicialista, de los viejos, que murió en la puerta del Partido, en esta era democrática y que tuve, por esa razón, el honor de haberlo conocido”.

Conectividad 4G

En otro orden, el Gobernador puso en valor la habilitación de índole tecnológica “tan importante que también estamos inaugurando hoy” refiriéndose al nodo digital con la empresa privada Telecom “para que tengan 4G”.

Y destacó que la misma “también hay en La Rinconada y en otros lugares de Ramón Lista”.

Ni comunistas, ni capitalistas: Peronistas

Por ello, Insfrán pidió que “cuenten esto en Buenos Aires” ya que “hablan permanentemente mal de nosotros y no conocen el territorio, ni a nosotros”.

“Y no nos van a conocer nunca, porque nosotros somos federales y no miramos a Europa, miramos adentro del país; ese es el orgullo que tenemos que tener”, remarcó.

Dijo, también, que “no utilizamos agravios como lo acostumbra hacer el señor Presidente a personas que no piensan como él” porque, consideró, “es típico su lenguaje del fascismo: atacar a esa manera que no piensa como él, a los periodistas, funcionarios”.

“Que siga atacando ese Señor, en Formosa somos Peronistas y no como él dice que somos Comunistas; no, nosotros representamos la tercera posición, es algo equidistante entre el capitalismo y el comunismo, porque para nosotros no es la explotación del hombre por el hombre ni el hombre por el Estado, sino que se busca la grandeza de la Patria y la felicidad del Pueblo Argentino”, garantizó.

Por último, anticipó que “nos va a tener que seguir aguantando todavía” y le advirtió al titular del Ejecutivo nacional “que no se apure en lanzar su campaña para el 27 porque va a tener un gran susto”.



