Mujeres que dejan huella: Saberes, identidad y cultura qom se encontraron en el barrio Namqom

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el Gobierno de Formosa, a través del Espacio ECO y el Centro de Primer Nivel de Atención del Instituto IAPA del barrio Namqom, llevó adelante el viernes 4 una jornada que puso en valor los saberes, las prácticas y las expresiones culturales transmitidas por las mujeres de la comunidad.

La jornada fue concebida como un espacio de encuentro, participación e intercambio intergeneracional, donde mujeres referentes de la comunidad compartieron conocimientos y experiencias vinculados con la cultura y la identidad del pueblo qom.

A través de distintas estaciones, se abordaron saberes relacionados con las plantas y las prácticas tradicionales de cuidado, la lengua qom como expresión de identidad, la artesanía y el tejido, y las expresiones artísticas a través de la música, el canto y la danza.

La actividad contó con la presencia de Catalino Sosa, director de la Etnia Toba; Patricia Hermosilla, secretaria de la Mujer; Ema Cuañeri, reconocida cantante qom; y funcionarios del Ministerio de la Comunidad, quienes acompañaron el desarrollo de la propuesta. También participaron el director del CFP N° 3, Julio Rojas, estudiantes de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la carrera de Psicología y Fonoaudiología, estudiantes de la EPES Nº 1 EIB del barrio Namqom, junto a vecinos, referentes comunitarios e integrantes de distintas instituciones.

La participación de los estudiantes permitió fortalecer el intercambio entre generaciones y favorecer la transmisión de conocimientos que forman parte de la memoria viva de la comunidad. En este sentido, la jornada no solo permitió reconocer a mujeres referentes, sino también generar un espacio para que sus voces, experiencias y saberes continúen circulando entre las nuevas generaciones.

El Gobierno de Formosa reconoce el protagonismo de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión de la lengua, la cultura, los saberes y la memoria colectiva de sus pueblos. Sus aportes constituyen una parte fundamental de la identidad formoseña y de la riqueza cultural de una provincia caracterizada por su diversidad.

Desde el Estado provincial se continúa acompañando y fortaleciendo estos espacios comunitarios, promoviendo la participación, el encuentro y el reconocimiento de las identidades culturales presentes en el territorio. Una política pública que entiende que acompañar a las comunidades también implica escuchar sus voces, valorar sus saberes y generar espacios para que sean transmitidos y reconocidos por las nuevas generaciones.







