Culminó en Capital el clasificatorio al Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”

Un total de 30 planteles de las distintas jurisdicciones barriales compitieron en la modalidad de fútbol femenino para definir a los 14 equipos clasificados. Junto al Club San Martín, campeón de la edición anterior, conformarán la delegación capitalina que disputará la instancia provincial del 23 al 25 de octubre.

En la tarde de este sábado 5, en las instalaciones del Polideportivo del Club Policial se desarrolló la jornada definitoria de la etapa clasificatoria correspondiente a Formosa capital del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”.

Tania Monges, coordinadora del torneo clasificatorio, precisó que “solo en esta instancia de Capital participaron 30 equipos, disputando la segunda y última fecha para definir las 14 plazas que clasificarán a la fase provincial” y aclaró que “a este grupo se le suma el Club San Martín, campeón vigente de la edición anterior con clasificación directa, completando una delegación de 15 equipos por la ciudad capital”.

Asimismo, Valeria Méndez, militante y coordinadora de certamen, remarcó la enorme convocatoria del evento y la necesidad de adaptar las estructuras deportivas de los barrios: “Contamos con un respaldo constante del vicegobernador Eber Solís para coordinar la logística”.

Y señaló que “al tratarse de una competencia de fútbol 11, muchos equipos de fútbol 7 de distintas barriadas debieron fusionarse para competir, lo que muestra el enorme entusiasmo y crecimiento de la disciplina en el ámbito femenino”.

Por su parte, Griselda Ovelar, integrante del equipo organizador, resaltó que “más allá de la sana competencia, vivimos momentos muy gratificantes compartiendo un mate, un tereré y el almuerzo entre jugadoras de diferentes barrios. Hay mucho entusiasmo, mucha unidad y sobre todo un fuerte acompañamiento del Gobierno de la provincia para garantizar que estos torneos se desarrollen con éxito”.

Finalmente, las organizadoras destacaron la participación federal de las familias pertenecientes a instituciones y agrupaciones de las Jurisdicciones 1, 3, 4 y 5, ratificando al deporte como una herramienta fundamental de contención social, igualdad de oportunidades y promoción de la salud.

Las 15 plazas representativas de la capital competirán en la etapa provincial fijada entre el 23 y el 25 de octubre próximos, en Villa Dos Trece, Pirané y El Colorado.



