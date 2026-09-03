Detuvieron a un hombre tras lesionar, amenazar a su pareja e incendiar una vivienda

La víctima logró ponerse a resguardo junto a su bebé antes del incendio

Efectivos de la Comisaría Fontana detuvieron a un hombre acusado de amenazar y lesionar a su pareja y posteriormente provocar el incendio intencional de la vivienda que compartían, en el barrio San Antonio Sur, de esa localidad.

El viernes último, alrededor de las 16:00 horas, los policías acudieron sobre la Ruta Nacional N° 81, tras un requerimiento recibido a través de la línea de emergencias, que alertaba sobre el incendio de una vivienda precaria.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron el foco ígneo y realizaron inmediatamente tareas de extinción y enfriamiento.

En el inmueble se encontraba un hombre, quien se mostró exaltado y manifestó haber provocado el incendio.

Posteriormente, la pareja del sujeto se presentó en la dependencia policial y denunció que, momentos antes del hecho, había sido amenazada de muerte y agredida físicamente. Ante el temor por su integridad y la de su bebé de un mes, decidió retirarse del domicilio y ponerse a resguardo.

Personal especializado de Bomberos realizó las pericias correspondientes en el inmueble y determinó como primera hipótesis que el siniestro tuvo características intencionales.

El presunto autor fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación legal, quedó a disposición de la Justicia.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial.



