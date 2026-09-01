Mirassou repudió el cierre del Programa Nacional Remediar y el desfinanciamiento del PAMI

El Gobierno del presidente Javier Milei implementó un fuerte ajuste y reducción de fondos en el sistema de salud pública, con recortes en programas clave de acceso a medicamentos, prevención y tratamiento del cáncer, control de enfermedades endémicas, salud sexual, VIH, tuberculosis y hepatitis. También, en organismos como el Instituto Malbrán, el INCUCAI y la ANMAT.

La diputada provincial justicialista Cristina Mirassou, médica de profesión con vasta experiencia en el sistema de salud público formoseño, condenó la disolución del Programa Remediar, una política pública de alcance nacional que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales en los centros sanitarios de atención primaria.

“El programa había nacido en el 2002 y abasteció durante 24 años de medicamentos básicos y específicos a más de 6000 centros de salud de todo el país”, recordó la legisladora, lamentando que por decisión de la gestión libertaria “lo fueron cerrando” en el marco de la “típica estrategia de ajuste y desfinanciamiento del Gobierno de Javier Milei”.

No obstante, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la legisladora puso en valor que ante ello, el Gobierno provincial, a partir de la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, “fue cubriendo en forma continua ese déficit”.

Mencionó aquí al hecho de contar con la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM), una infraestructura estratégica para el funcionamiento del sistema público de salud provincial. Y remarcó que a comienzos de mes, el mandatario inauguró la ampliación y refacción de este espacio ubicado en el Parque Industrial de Formosa Capital.

“El gobernador Insfrán habilitó la refacción de la infraestructura edilicia e incorporó nueva tecnología”, subrayó Mirassou, resaltando que se sumaron nuevos sectores de depósito, administración, comedores, servicios, lavadero y estacionamientos para automóviles, utilitarios, camiones y motocicletas.

PAMI

Por otra parte, la diputada se refirió a la situación del PAMI, expresando que “es otra triste realidad”.

Advirtió que “no solo está desfinanciado, sino que no les pagan a los proveedores, quienes, por ende, no están atendiendo”.

En ese sentido, calificó a la situación como “grave”, aludiendo a que jubilados y organizaciones sociales realizan marchas y protestas en distintos puntos del país contra el desfinanciamiento y el recorte de prestaciones.

“Lo que está pasando con el PAMI es deshumanizante y muy cruel para la población de la tercera edad, personas que forman parte de los cimientos de la Argentina de hoy”, cerró.



