Con un nuevo encuentro que, desde hace más de 10 años, se realiza junto a los estudiantes de la EPES N°91.

En el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo Adolescente No Planificado, que se conmemora cada 26 de septiembre, el equipo del Centro de Salud del barrio San Antonio llevó a cabo una jornada informativa y de concientización dirigida a estudiantes de 3°, 4° y 5° año de la EPES N.º 91.

Esta propuesta, que se reitera de forma consecutiva desde hace 11 años, forma parte de las variadas actividades que lleva adelante este efector sanitario para cuidar la salud de las y los adolescentes, y garantizarles el acceso oportuno a la información y a los servicios de salud gratuitos que se encuentran disponibles.

Durante el encuentro desarrollado en el establecimiento educativo, los profesionales abordaron la procreación responsable como eje central, difundiendo los métodos anticonceptivos gratuitos con los que el centro de salud cuenta de manera permanente.

Asimismo, se trataron aspectos vinculados a la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), señalando cuáles son las más frecuentes, detallando las vías de contagio y haciendo hincapié en las medidas de para prevenirlas.

Como complemento, se sumaron contenidos sobre alimentación saludable y salud bucodental, como hábitos esenciales para el buen desarrollo de los adolescentes. En tanto, se abordó la concientización sobre salud mental en el marco del mes de prevención del suicidio.

Al respecto, la directora del Centro de Salud del barrio San Antonio, doctora Carina Guillard, remarcó la continuidad y relevancia de este espacio. “Desde hace 11 años renovamos este compromiso con la comunidad educativa de la EPES N.º 91”.

Seguidamente, indicó que el objetivo principal “es seguir aportándoles a los adolescentes información clara, precisa y científica para que puedan tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su salud sexual y su proyecto de vida”, aseguró.

Asimismo, la funcionaria destacó la gratuidad y el alcance de las prestaciones que ofrece el sistema de salud público provincial. “A través de las políticas sanitarias, el Gobierno de Formosa garantiza el acceso libre y gratuito a una amplia gama de métodos anticonceptivos y a la atención integral de la salud. Por eso, queremos que las y los jóvenes sepan que en el centro de salud cuentan con un equipo interdisciplinario dispuesto a escucharlos, asesorarlos y acompañarlos en cada etapa”, expuso.

La jornada, desarrollada en un ámbito de aprendizaje cercano y participativo, contó con diversos stands informativos y de promoción para cada una de las temáticas abordadas y concluyó con la entrega de gorros y obsequios distintivos a los alumnos participantes.



