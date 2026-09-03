Mayans pedirá el tratamiento sobre tablas del proyecto para restituir el Coro Nacional de Niños





Buenos Aires, septiembre 8. – El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, adelantó hoy que pedirá el tratamiento sobre tablas en la próxima sesión del proyecto de Ley, presentado por el senador Mariano Recalde, que dispone la continuidad del Coro Nacional del Niños, dado de baja por un decreto del presidente Milei.“Nosotros asumimos el compromiso pleno de pedir mañana en la reunión de Labor Parlamentaria el tratamiento, si se puede, sobre tablas de este proyecto”, prometió el formoseño, quien sostuvo que este tipo de iniciativa “requiere un tratamiento inmediato” del Congreso, al participar del acto de presentación de la propuesta realizado en el salón Azul del Senado, con la presencia de integrantes de la agrupación y padres de las niñas y niños.Lamentó la decisión del gobierno de disolver el referido coro y coincidió con Recalde en calificar de “inexplicable” la determinación. “Queremos que el Poder Ejecutivo reflexione y diga que fue un error”, insistió. Y sostuvo que su bancada va a trabajar “para que el coro tenga una mayor inversión” de parte del Estado, porque la cultura “no es un gasto”.Además, reflexionó que, mientras el Ejecutivo tomó esta decisión, por otro lado aumentó el presupuesto de Inteligencia “por 50 mil millones de pesos”. Y aprovechó para señalar lo incomprensible de incrementar fondos en el área referida “cuando otras inversiones de primera necesidad se dejan de lado”.Mayans felicitó a Recalde y a la diputada nacional Lorena Pokoik por su rápida reacción en defensa del coro y se esperanzó con que la iniciativa tenga un amplio acompañamiento en la Cámara Alta.Advirtió que este tipo de hechos ocurren a partir de la existencia de dos visiones opuestas respecto a la función del Estado. “Algunos hablan de libertades y dicen que el Estado no tiene nada que hacer, es decir un Estado irresponsable, que no tiene que ver con nada, solo con la estabilización económica, pero nosotros decimos que el Estado se tiene que hacer responsable de muchas cosas y tiene que hacerse cargo”, explicó. “El líder de nuestro movimiento, Juan Domingo Perón, decía que la cultura y la educación en nuestro gobierno debe llevar rasgos prominentes”, completó.El proyecto, que dispone la derogación del Decreto 687/26 publicado en el Boletín Oficial el 10 de julio del corriente año, cuenta con la firma de diecisiete senadoras y senadores de diferentes bancadas. Además de Mayans y Recalde, acompañan la iniciativa: Alicia Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Daniel Bensusán, Sergio Uñac, Natalia Gadano, Martín Soria, Ana Marks, Florencia López, Sandra Mendoza, Elía del Carmen Moreno, Flavia Royón, Fernando Rejal, Adán Bahl, Fernando Salino y Celeste Giménez Navarro.Con esta medida se busca retrotraer la decisión gubernamental de cerrar el coro nacional que lleva casi seis décadas de creado. Al respecto, Recalde explicó que además de impulsar “la derogación del decreto que pretende eliminar el coro” se buscó también “hacer un acto de reparación”, al invitar a los coreutas y familiares “otra vez al Congreso de la Nación y que sean bien tratados, porque sé que tuvieron una mala experiencia en la Cámara de Diputados, por algunos exabruptos de algunos que no representan de ninguna manera el sentir del conjunto de la sociedad y ni siquiera de quienes los votaron”.