El Concejo Deliberante de El Espinillo fue sede de taller de "Convivencia Respetuosa"

En horas de la tarde de este lunes, el presidente del CD y ediles espinillenses compartieron una jornada sumamente enriquecedora en el Taller de Convivencia Respetuosa, un espacio donde se abordaron temas que tocan de cerca todos los días a la comunidad: la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la importancia de escucharnos de verdad en la familia, en el trabajo y en cada barrio.

En ese marco el presidente del Concejo Deliberante, contador Martín Sotelo, señaló que fue una "alegría enorme ver el recinto colmado de vecinos de todas las edades y de diferentes sectores de nuestra comunidad, con una gran presencia de jóvenes y también de adultos mayores participando a la par y con muchas ganas de reflexionar juntos, demostrando el compromiso genuino que existe por mejorar la convivencia entre todos".

"Quiero agradecer de corazón a la Lic. Daiana Medina por su calidez y claridad para coordinar este encuentro. Construir un mejor lugar para vivir no depende de discursos, sino de cómo elegimos tratarnos día a día. Gracias a todos los que se sumaron", expresó Sotelo.



