Malich: “La prioridad de Formosa es continuar con la ejecución de obras”

“En función de la administración de los recursos provinciales” se sigue avanzando con los trabajos en distintos puntos del territorio formoseño. De esta manera, la provincia hace frente a la preocupante situación de la obra pública nacional, a partir de que la gestión mileísta decidió “retirar toda la ayuda en esta materia”.

El ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich, reclamó por “la situación de la obra pública nacional y el retiro de la ayuda del Gobierno nacional a todas las provincias” en esta área.

Pese a ello, aseguró que “la prioridad de Formosa, marcada por el gobernador Gildo Insfrán es, en función de la administración de los recursos provinciales, continuar con la ejecución de las obras”.

“En ese sentido, se vienen desplegando acciones efectivas en distintos puntos del territorio, solventadas con recursos propios”, subrayó y enfatizó que “a medida que se van pudiendo terminar las obras, se irán poniendo a disposición de la población”.

Esa es la decisión adoptada por el Gobernador, quien, recordó el ministro, había advertido “antes de las elecciones presidenciales de 2023 lo que iba a suceder y desde ese entonces no hay ninguna novedad”, incluso, tomando como referencia el Presupuesto Nacional, advirtió que esto continuará así “hasta el 2027”.

En definitiva, “con esta administración” unitaria y centralista de Javier Milei, “Formosa está fuera de la visión federal que tuvieron otros Gobiernos nacionales anteriores, quedando relegada la provincia al punto tal que pareciera que no forma parte de la Argentina”, lamentó Malich.

No obstante, “pese a la discriminación nacional, seguiremos en nuestro camino trazado”, aseguró contundente, teniendo para ello al Modelo Formoseño y “la firmeza de nuestro Gobernador para, así y todo, tratar de progresar”.

Naineck

Por otro lado, hizo notar “la transformación que experimentó el pueblo de Laguna Nainech gracias a las políticas del Modelo Formoseño”, al participar de los actos centrales en la comunidad del interior realizados en la tarde del lunes 28, participando de ellos el primer mandatario provincial.

En ese marco, Malich destacó que se vivió una “fiesta popular” con motivo del centenario de la localidad coincidente con el de la EPEP N° 61, cuya escuela “se inauguró en el segundo Plan Quinquenal del entonces presidente Juan Domingo Perón”.

El funcionario también aprovechó la ocasión para afirmar que allí “todas las instituciones fueron modernizadas, ya sea con refacciones, ampliaciones y remodelaciones”.

Del mismo modo, a partir de las políticas provinciales, también se avanzó en obras de pavimentación, agua potable, energía eléctrica y demás servicios esenciales, por lo que “es notable el progreso de la localidad”, acentuó.

Por último, añadió que “el PAIPPA ha sido muy importante para sostener a la familia rural y evitar que emigre”, poniendo en valor la creación del revolucionario Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), cuyo hito fundacional fue el 15 de septiembre de 1996.



