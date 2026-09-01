Gran festival de homenaje al centenario de Laguna Naineck

Después de los actos centrales, con presencia del gobernador Gildo Insfrán, se realizó este evento planificado dentro de las distintas actividades de aniversario número 100 del pueblo, así como de la EPEP N° 61.

Con un gran festival organizado en la noche del lunes 28, en el predio del Polideportivo Municipal “28 de Septiembre”, se rindió homenaje a la localidad de Laguna Naineck, con motivo del centenario del pueblo y de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 61.

Cabe resaltar que los festejos fueron acompañados por el gobernador Gildo Insfrán, quien, junto a una comitiva oficial, visitó la localidad especialmente para participar del acto central y el desfile de conmemoración.

Se vivieron emotivos momentos durante todas estas actividades por los 100 años de historia del pueblo del Departamento Pilcomayo, que comenzó el 28 de septiembre de 1926 con su proceso de organización institucional.

El convocante festival, libre y gratuito, tuvo a artistas destacados en el escenario que hicieron vibrar al público. Algunos de los que se presentaron fueron Dalma Ferreyra, Pedro Muriel, Piko Frank y Los Roller’s de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay.

Por su parte, la Escuela Municipal de Danzas fue la encargada de abrir la noche de espectáculos en el Polideportivo Municipal.

“Gran impulso”

Al brindar declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el intendente Julio Murdoch valoró el “impulso muy grande” que le dio a Naineck “el Modelo Formoseño” al ofrecerles a sus habitantes, es decir, al conjunto de “la comunidad organizada, oportunidades” para proyectarse.

Por lo tanto, auguró un futuro auspicio para esta tierra que tiene un potencial productivo donde se destaca el cultivo de banana especialmente. Por ello, el trabajo que llevan adelante los pequeños productores paipperos, y gracias a las políticas activas del Gobierno provincial a través del Instituto PAIPPA, permite seguir construyendo la historia del pueblo, puso en relieve el jefe comunal en este centenario.







