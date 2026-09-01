“Formosa Hack 2026” contó con 172 estudiantes, 53 equipos y nueve instituciones

Este evento en su tercera edición, se puso en relieve, confirmó al Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” como motor de una generación capaz de transformar problemas reales en soluciones.

En ese sentido, se informó que el primer y el segundo puesto quedaron “en casa; mientras que el interior provincial, con Laguna Blanca, El Colorado y Las Lomitas, quedaron inscriptos en el mapa del desarrollo de software provincial”.

“Hay noticias que se miden en premios y hay noticias que se miden en destinos”, sostuvo al respecto el doctor Horacio Gorostegui, director del IPF, ya que “Formosa Hack 2026”, la ultra hackathon de 24 horas que el Instituto organizó en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, “fue las dos cosas a la vez”.

Allí realzó que 172 estudiantes, 53 equipos y nueve casas de estudio de cuatro localidades, Formosa Capital, Laguna Blanca, El Colorado y Las Lomitas, “se sentaron frente a problemáticas que no caben en un aula: fraudes digitales, información dispersa, criaderos de mosquitos, barreras de accesibilidad y la invisibilidad de la producción local. Al cabo de un día y una noche, el jurado no premió ocurrencias: premió capacidad”, detalló.

En ese punto, enumeró que el primer lugar correspondió a GrandTheftCoding, del Instituto Politécnico Formosa: Santiago Tomás Ayala, Máximo Javier Alexis Colman, Ramiro Nicolás Pereyra Román y Lucas Natanael Zigarán.

El segundo, a Promise Solvers, también del Politécnico: Javier Nicolás Martínez, Franco Javier Villalba, Diego José Cruz y Darío Ezequiel Ruiz Díaz. El tercero fue para SpaidyCode, de la Universidad Tecnológica Nacional, Sede Formosa: Tomás Emanuel Centurión, Samuel Darío Casanueva, Alexia Mariel Saucedo e Iván Alejandro de Jesús Olmedo.

La mención honorífica distinguió a Team Fermoxa, del Instituto Superior Fermoza: Sonia Virginia Zamudio, Santiago Nicolás González, Diego Medina y Tomás Agustín Veloso.

“Que el oro y la plata hayan quedado en el Politécnico no es un dato de vanidad institucional. Es la verificación pública de una política: la de formar técnicos superiores capaces de sostener, con código y criterio, el Modelo de Provincia”, esbozó Gorostegui, valorando que “el IPF concentró 29 de los 50 equipos y cerca del 60% de los participantes”.

En tanto que el podio, según se indicó, se completó con la UTN y con el Instituto Fermoza. Por su parte, el tablero entero incluyó a la Universidad de la Cuenca del Plata, al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica “República Federal de Alemania” de El Colorado, al Instituto Superior Docente “Félix Atilio Cabrera”, al ISFD “Brigadier General Juan Facundo Quiroga” de Las Lomitas, a la Universidad Nacional de Formosa y a un equipo mixto, LogicLoop, “que unió a la UTN con la Cuenca del Plata. La sinergia no es consigna: ya tiene nombre propio”, puso en relieve en ese sentido el director del IPF.

Laguna Blanca, el interior y una red que no cabe en la Capital

En otra parte de sus declaraciones, indicó que, “aunque la capital reúne la mayor parte de la matrícula del certamen, el sentido político de ‘Formosa Hack’ no se agota en el kilómetro 1.190 de la Ruta Nacional 81”.

Puesto que el informe del encuentro “registra la federalización concreta: El Colorado aportó dos equipos; Las Lomitas, uno. Y más allá de la nómina de inscriptos de esta edición, el mapa formativo que hace posible un evento así ya alcanza al norte provincial”, pormenorizó.

En el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Laguna Blanca se dicta el Trayecto Técnico Profesional Auxiliar en Inteligencia Artificial, en el marco del acuerdo de articulación entre la Dirección de Educación Superior y el Politécnico.

En ese sentido, destacó que esa localidad, cuna de una tradición educativa que “va de la Escuela Agrotécnica “Combate de San Lorenzo” a la Universidad Provincial de Laguna Blanca, no es un apéndice del relato tecnológico de la capital: es prueba de que la inteligencia artificial, cuando se enseña como política de arraigo, deja de ser un privilegio de las grandes urbes”.

“Lo mismo ocurre en Clorinda, Ibarreta, El Colorado y Las Lomitas, donde el Estado provincial desplegó trayectos de IA, software y educación tecnológica para que el joven no tenga que emigrar a fin de tocar el siglo XXI”, agregó.

Y acentuó: “El propio Politécnico lo certifica en sus egresos: cerca de un cuarto de los graduados 2025 proviene del interior, Clorinda, Comandante Fontana, Herradura, Ibarreta, Ingeniero Juárez, Laguna Blanca, Pirané, Riacho He Hé y otras localidades”. Por consiguiente, “Formosa Hack” es, en ese sentido, “la vitrina de 24 horas de un trabajo de años: el de convertir la geografía en campus”, resumió.



