Destacan el despliegue ante los incendios en Pozo de Maza y cruzan a la oposición

“Hablan desde afuera sin haber estado frente al fuego”

Fuerzas de seguridad provincial, equipos de salud, intendentes de la región y comunidades locales desplegaron un operativo integral de contingencia para sofocar el incendio forestal en el oeste provincial. Desde el territorio, referentes policiales y comunitarios destacaron el equipamiento de la Policía de Formosa, la evacuación preventiva de personas vulnerables y la presencia permanente del Estado, al tiempo que desmintieron categóricamente las versiones malintencionadas de sectores de la oposición.

Ante la emergencia ambiental provocada por las altas temperaturas y los fuertes vientos del sector norte, el Gobierno de la provincia de Formosa articuló un operativo logístico y de recursos humanos para contener y sofocar el incendio forestal en Pozo de Maza y comunidades aledañas.

En el marco del despliegue en territorio, el comisario mayor Rubén Meza, de la Policía de Formosa, detalló que “ante el incendio de gran magnitud proveniente del Bañado la Estrella, el cual ingresó por la parte de la barrera hacia las comunidades aborígenes del sector de Pozo de Maza, de forma inmediata, la Policía de la provincia articuló un plan de contingencia para concurrir al lugar y combatir el foco ígneo”.

De esta manera, indicó que “afectamos personal humano y logístico altamente capacitado; personal de Bomberos concurrió desde Las Lomitas para colaborar, sumado a la coordinación y al gran apoyo de los intendentes de la zona, quienes tuvieron una participación desde el momento cero”.

Meza precisó que los municipios de Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Pozo de Maza y El Chorro pusieron a disposición camiones cisterna y equipos logísticos para abastecer a las autobombas en los sectores de difícil acceso.

Asimismo, rechazó de manera enfática las críticas vertidas: “Es lamentable que esas personas hablen sin conocer y sin saber”, destacando que “la Policía de Formosa se encuentra totalmente capacitada, equipada y preparada gracias a la inversión del Gobierno provincial en tecnología y materiales específicos para eventos de esta magnitud”.

Y aseguró que “se trabajó en forma coordinada entre el personal policial, los bomberos y los propios vecinos y comunidades, quienes colaboraron activamente”.

Asistencia integral

Por su parte, Adolfo Caín, representante de la comunidad originaria Toba de Vaca Perdida, valoró que “desde el primer momento estuvieron presentes los equipos de nuestro Gobernador, los intendentes de la región, la Policía, los Bomberos y el personal de Salud”.

Asimismo, agradeció que “el trabajo del Hospital de Ingeniero Juárez y de los médicos que enviaron, que actuaron con rapidez para proteger la salud de la población”,

En ese sentido, subrayó la efectividad de los protocolos porque “no nos sentimos solos. Se evacuó con urgencia en ambulancias y móviles policiales a las mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes diabéticos y niños hacia lugares seguros como la Escuela N° 189, donde recibieron desayuno, almuerzo y contención integral. Gracias a Dios y a ese trabajo inmediato, ningún chico ni vecino resultó intoxicado por el humo”.

Finalmente, Caín expresó su indignación ante los discursos de sectores opositores que buscan desinformar sobre lo sucedido y expresó: “Me da bronca escuchar audios de dirigentes de la oposición hablando mal de nuestro conductor, el doctor Gildo Insfrán”.

Y remarcó que “tendrían que haber estado acá, en el frente de batalla contra el fuego, viendo cómo se trabajó”, destacando que “la zona estuvo totalmente controlada y entre todos nos ayudamos sin mirar banderas políticas, con el acompañamiento de nuestro Gobierno provincial que siempre está disponible”.



