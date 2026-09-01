La Policía detuvo a tres hombres con causas pendientes ante la Justicia

• Se encontraban involucrados en los delitos por abigeato calificado, lesiones y tentativa de robo

Efectivos de distintas dependencias policiales concretaron tres intervenciones durante el fin de semana, que finalizaron con la detención de hombres vinculados a causas judiciales en el interior provincial y esta ciudad capital.

El primer caso se registró días atrás en la colonia Loma Monte Lindo, donde personal de la Delegación de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, identificó y detuvo a un joven de 21 años, que se encontraba involucrado en una causa judicial por el delito de “Abigeato Calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5.

En otra intervención, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta, aprehendieron a un hombre de 30 años que registraba pedido de detención por haberse declarado en rebeldía.

La medida fue solicitada por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, en una causa por “Lesiones”, y se concretó en la intersección de calles José M. Uriburu y Barrera, del barrio San Juan Bautista.

Por otra parte, personal de la misma dependencia intervino en el barrio Virgen del Rosario, tras un requerimiento de la línea de emergencias gratuita 911 por una tentativa de robo.

En el lugar, un vecino tenía demorado a un hombre de 46 años, quien momentos antes habría forzado la puerta de acceso a una vivienda con una llave tipo “L”, con extremo chato similar a una barreta, logrando abrirla. Al ser sorprendido, intentó huir, pero fue reducido rápidamente, hasta que llegó el personal policial y procedió a su detención.

Los tres detenidos fueron trasladados a sede policial y notificados de su situación legal, quedando a disposición de las magistraturas intervinientes.