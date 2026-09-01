La Policía investiga el robo a un cambista en la zona de la Costanera

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Personal policial desplegó tareas investigativas para identificar a los autores y recuperar lo sustraído

Efectivos de la Comisaria Oficial Subinspector Idelfonso Vera, investigan un hecho de robo a mano armada ocurrido en la zona de la Costanera de la segunda ciudad, donde un cambista fue interceptado por dos hombres que le sustrajeron una importante suma de dinero y su motocicleta.

El hecho fue verificado el jueves, alrededor de las 18:40 horas, en inmediaciones de la avenida Costanera, sector de la barrera norte.

Según las primeras actuaciones, la víctima circulaba en una motocicleta 110 cilindradas, cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban a pie en sentido contrario. Uno de ellos lo habría empujado, provocando su caída al suelo.

En esas circunstancias, uno de los atacantes lo golpeó en la cabeza con un arma de fuego y lo amenazó, para luego sustraerle una cartera de cuero que contenía dinero en efectivo en moneda nacional y guaraníes.

Tras el hecho, los sospechosos huyeron del lugar en la motocicleta de la víctima, en dirección hacia la zona fronteriza.

Uniformados labraron el acta de constatación correspondiente y recabaron los primeros datos aportados por el damnificado, quien brindó características físicas y de vestimenta de los presuntos autores.

Continuándose con tareas de campo, relevamientos y averiguaciones para lograr la identificación y aprehensión de los involucrados, como así también recuperar el dinero y el rodado sustraído.



