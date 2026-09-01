La Policía demoro a tres sujetos por graves infracciones al tránsito.

Dos adolescentes fueron retenidos y un joven mayor de edad fue detenido tras protagonizar distintos episodios

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas intervinieron en distintos procedimientos realizados, donde tres personas fueron demoradas por realizar maniobras peligrosas a bordo de motocicletas, poniendo en riesgo su seguridad y la de terceros.

Durante la madrugada del jueves, los efectivos constataron que dos adolescentes circulaban por la principal avenida de la localidad realizando maniobras peligrosas. Ambos no contaban con la documentación correspondiente para circular, por lo que fueron retenidos y se secuestraron las motocicletas que utilizaban, una de 110 cilindradas y otra de 150 cilindradas, ambas sin dominio colocado.

Al tratarse de menores de edad, se requirió la presencia de sus progenitores o tutores, quienes fueron puestos en conocimiento del procedimiento y acompañaron las diligencias realizadas por el personal policial. Los rodados quedaron fuera de circulación, con intervención del Juzgado de Menores de turno.

En otro procedimiento, durante la noche, los efectivos detuvieron la marcha de un joven mayor de edad que circulaba a alta velocidad y de manera zigzagueante al mando de una motocicleta Honda New Titán de 150 cilindradas. Según las actuaciones, habría colisionado contra un vehículo estacionado y posteriormente intentó darse a la fuga.

Por este último hecho se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, mientras que los rodados permanecen en la dependencia policial a disposición de la autoridad competente.



