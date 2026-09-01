La Policía detuvo a un joven y recuperó bienes sustraídos de una marmolería

• El rápido despliegue policial, la colaboración de los vecinos y el análisis de las secuencias fílmicas, fueron vitales para el esclarecimiento del hecho

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta detuvieron a un joven de 20 años y recuperaron una mesada de mármol, dos retazos de mesada del mismo material, parte de la estructura de un andamio, entre otros objetos denunciados como sustraídos de una marmolería, ubicada en el barrio Parque Industrial de esta ciudad.

El procedimiento se concretó el lunes en el marco investigativo por una serie de hechos delictivos registrados durante el fin de semana en una empresa del nombrado barrio.

Los policías realizaron entrevista de vecinos, verificación de cámaras de seguridad del comercio y de viviendas ubicadas en inmediaciones al lugar del hecho, que permitió el avance de la investigación.

En ese contexto, los uniformados llegaron hasta el barrio Laguna Siam, donde detuvieron a un sujeto sindicado como uno de los responsables del ilícito, y secuestraron los objetos de interés a la causa.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica, quienes documentaron todo el procedimiento.

Luego, detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.