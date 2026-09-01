Dos detenidos tras la sustracción de un motor de aire de un establecimiento educativo

• El bien fue recuperado durante tareas preventivas en el barrio Virgen de Lourdes

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera, detuvieron a dos sujetos de 26 y 27 años, cuando trasladaban un motor externo de aire acondicionado y determinaron que dicho bien fue sustraído de una escuela primaria del barrio La Floresta.

La intervención tuvo lugar durante la madrugada del domingo, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por calles internas del barrio Virgen de Lourdes.

Durante ese trabajo, demoraron a dos hombres que trasladaban un motor externo de acondicionador de aire Split y constataron ciertas irregularidades en su estructura.

Tras la detención, los sujetos intentaron agredir a los efectivos a fin de evadir el procedimiento, no logrando su cometido.

Ante el caso, los investigadores se abocaron a las tareas de campo y realizaron un amplio relevamiento y establecieron que el bien fue sustraído de un establecimiento educativo del barrio La Floresta.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Detenidos y secuestro fueron trasladados hasta la comisaría y todo quedó a disposición de la Magistratura interviniente.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Robo” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Provincia.