La Policía detuvo a un hombre y recuperó bienes sustraídos

⁠La totalidad de los elementos denunciados como sustraídos fueron recuperados.

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima, esclarecieron un hecho de robo con uso de arma blanca ocurrido en una vivienda del barrio El Porvenir de esta ciudad.

El caso fue informado el martes, alrededor de las 05:00 horas, cuando una mujer de 47 años denunció que, al regresar a su domicilio junto a su hija menor de edad, sorprendió a un hombre en el interior del inmueble.

Según la denuncia, el sujeto portaba un arma blanca tipo “faca” y habría intimidado a la adolescente, para luego darse a la fuga por la parte posterior de la vivienda.

Posteriormente, la damnificada constató el faltante de un tubo de gas de 10 kilos, una planchita, un secador de cabello, un vaporizador, perfumes, una cartera y prendas de vestir.

En el lugar, personal de la Dirección General de Policía Científica documentó los daños y los sectores utilizados para el ingreso y la huida, entre ellos una ventana frontal violentada y un tejido de alambre aplastado en la parte posterior del inmueble.

Además, el análisis de cámaras de seguridad permitió orientar la investigación e identificar al presunto autor del hecho.

Horas después, uniformados de la Comisaría Seccional Séptima y de la brigada de investigaciones aprehendieron en la vía pública a un hombre de 28 años, quien quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Magistratura interviniente.

Finalmente, cerca de las 16:30 horas del mismo día, durante las tareas investigativas, los policías tomaron conocimiento del abandono de elementos en inmediaciones del domicilio de la víctima y lograron recuperar la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos.