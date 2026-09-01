La Policía aprehendió a una pareja involucrada en un Hurto

Las cámaras de seguridad fueron claves para identificar a los presuntos autores

Efectivos de la Brigada de Investigación de la Delegación Unidad Regional Uno – Distrito Cinco llevaron adelante un amplio trabajo que permitió esclarecer un hecho de hurto ocurrido en una farmacia del barrio República Argentina y concretaron la aprehensión de una pareja presuntamente involucrada.

El hecho se registró el lunes alrededor de las 20:00 horas, en una conocida Farmacia ubicada en el mencionado barrio, donde una pareja habría sustraído distintos productos del comercio en compañía de un menor de edad.

A partir del trabajo investigativo y del análisis de la secuencia fílmica registrada por las cámaras de seguridad, los efectivos establecieron la identidad de las personas que habrían participado del hecho.

Con los datos obtenidos, se desplegaron tareas de campo que permitieron localizar a los sospechosos.

Alrededor de las 09:00 horas del martes último, en inmediaciones del barrio 6 de Enero, los policías concretaron la aprehensión de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes se encontraban vinculados a la causa judicial.

Durante la intervención, ambos se encontraban acompañados por su hijo menor de edad, quien también había sido registrado en las imágenes al momento del hecho. Ante esta situación, se dio intervención a la Línea 102, conforme a los protocolos de protección integral de niños, niñas y adolescentes, quedando el menor bajo las medidas de resguardo dispuestas por la autoridad competente.

Los aprehendidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6, autoridad judicial interviniente.

CLORINDA

La Policía recuperó una motocicleta y aprehendió a dos hombres con pedidos de detención

• Los procedimientos fueron concretados en el marco investigativo de distintas causas judiciales

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales de Clorinda recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y aprehendieron a dos hombres que registraban pedidos de detención, en el marco de diferentes procedimientos realizados en la segunda ciudad.

La primera intervención se concretó el lunes último alrededor de las 20:00 horas, cuando personal de la Brigada de Investigaciones de dicha comisaría llevó adelante tareas de relevamiento y recorridas en relación con una causa judicial por “Hurto Calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1.

En ese contexto, los investigadores localizaron una motocicleta Guerrero Trip que había sido sustraída el día anterior en el barrio Nazareno.

El rodado fue hallado abandonado en el sector del camping de esa ciudad y donde personal de Policía Científica documentó el lugar.

En otro procedimiento, alrededor de las 01:00 horas del martes, los policías realizaban recorridas preventivas por el sector de las 442 Viviendas, cuando identificaron a un hombre a quien al verificarse sus datos personales se estableció que registraba un pedido de detención vigente, requerido por la Oficina de Gestión de Audiencias de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, en el marco de una causa por “Robo”.

Finalmente, a las 12:10 horas del mismo martes, personal de la Brigada de Investigaciones aprehendió a otro hombre que era buscado por una causa relacionada con un hecho de “Abuso Sexual con Acceso Carnal, Lesiones y Amenazas”, calificado en contexto de violencia de género.

En todos los casos, los detenidos y secuestro fueron puestos a disposición de la justicia.















