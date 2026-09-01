Adultos mayores realizaron un paseo en bicicletas organizado por el IPS

Recorrieron la Costanera capitalina durante la mañana de este miércoles.

El Instituto de Pensiones Sociales de la provincia de Formosa (IPS) organizó un paseo en bicicletas este miércoles 30, en el marco de una actividad denominada “Lazos de Amistad sobre Ruedas” desarrollada durante la mañana, teniendo como punto de encuentro la zona del Mástil de las Dos Banderas en la Costanera de la ciudad capital.

El objetivo de la propuesta al aire libre fue compartir un momento agradable entre los participantes, adultos mayores que asisten a las distintas Casas de la Solidaridad capitalinas.

Al respecto, Lidia Giménez, directora de Seguridad Social del Instituto de Pensiones Sociales, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y señaló que se dio cierre al mes de septiembre con “esta hermosa actividad”, desarrollada también gracias a que fue una “jornada agradable” en cuanto a las condiciones del tiempo que permitieron realizarla.

Fue como una “bienvenida” a la estación primaveral, agregó en ese sentido la funcionaria, quien también agradeció al Ministerio de Desarrollo Humano por la colaboración ofrecida a través de la cobertura del SIPEC. Del mismo modo, estuvo acompañando “desde horas tempranas” la Policía de Formosa que brindó seguridad al evento.

Por ello, manifestó que “este trabajo articulado” entre las instituciones demuestra lo que es “el Modelo Formoseño” que lidera el gobernador Gildo Insfrán, bajo el cual desde el IPS se vienen llevando adelante acciones en toda la provincia.

En ese punto, Giménez aseguró que “desde la gestión de Teresa Galván se está intensificando el vínculo con las Municipalidades del interior para coordinar distintas actividades en las Casas de la Solidaridad”.

Y aprovechó la ocasión para indicar que el lunes 28 se abonaron las pensiones sociales, en una única jornada de pago para todas las terminaciones de DNI. Este beneficio está dentro de la Ley N° 482 y también fue alcanzado por el aumento del 15% que otorgara el gobernador Insfrán a la Administración Pública Provincial para el segundo semestre del año en curso.

Testimonios

Los adultos mayores que participaron del paseo en bicicleta señalaron vivieron un grato momento, para el cual, contó María Graciela Delgado, del barrio Salvador Gurrieri, le habían prestado una bicicleta para poder compartir este momento con sus pares.

A su turno, Sebastián Aguilar, vecino de la Jurisdicción Cinco que asiste a la Casa de la Solidaridad del barrio Eva Perón, dijo que “fue algo inolvidable” para él ya que había atravesado una situación difícil que le provocó “una depresión”.

Durante su proceso de recuperación fue clave, según contó el hombre de 68 años, su ingreso a dicha institución “gracias a la predisposición de la gestión del gobernador Gildo Insfrán”, puesto que allí “me levantaron el ánimo” y también “me ofrecieron asistencia médica”.







