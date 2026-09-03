La Policía detuvo a un hombre, recuperó un bien sustraído y secuestró una motocicleta

• En procedimientos realizados en el barrio 12 de Octubre y Divino Niño, los efectivos también detectaron marihuana en poder del detenido

Efectivos de la Subcomisaría Colluccio concretaron dos importantes intervenciones que permitieron la detención de un hombre que circulaba en una motocicleta en estado de ebriedad y el esclarecimiento de un hecho de hurto, con el recupero de un motor de agua sustraído de una vivienda.

El primer procedimiento se registró el jueves último, alrededor de las 22:40 horas, en la intersección de la avenida 12 de Octubre y calle Girola del barrio 12 de Octubre, donde demoraron a un hombre que circulaba en una motocicleta de 110 cilindradas y se encontraba en aparente estado de intoxicación alcohólica, presentando dificultades para comunicarse e identificarse correctamente.

Ante esta situación, y con el objetivo de resguardar su integridad física y la de terceros, lo demoraron y secuestraron preventivamente el rodado.

En otra intervención, el viernes último, alrededor de las 13:10 horas, los policías aacudieron hasta una vivienda ubicada en la manzana 63 del barrio Divino Niño, donde se había denunciado la sustracción de un motor de agua.

Tras tareas investigativas y relevamientos en la zona, identificaron y detuvieron al presunto autor, quien tenía en su poder varios gramos de marihuana, motivo por el cual se dio intervención a efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, iniciándose actuaciones judiciales por separado en el marco de la Ley de Estupefacientes.

Asimismo, integrantes de la Brigada de Investigaciones continuaron con las diligencias y lograron establecer que el motor sustraído había sido comercializado en el barrio Fray Salvador Gurrieri. El bien fue recuperado mediante entrega voluntaria.

En ambos casos, los aprehendidos junto con los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.