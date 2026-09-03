Detuvieron a un sujeto, secuestraron una motocicleta y un animal vacuno

• El procedimiento permitió frustrar el presunto intento de sustracción de un animal vacuno, que fue hallado atado a un sector de monte





Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección- La Floresta detuvieron a un hombre, secuestraron una motocicleta y un animal vacuno, en el marco de una intervención realizada a raíz de un presunto hecho de abigeato ocurrido en un establecimiento rural de la jurisdicción de Colonia Noroña.

La intervención se concretó durante la tarde del jueves, cuando los policías acudieron a un requerimiento en un establecimiento rural, donde un hombre comentó que mientras recorría el campo junto a un trabajador había observado a un sujeto, vecino lindante, montado a caballo en el interior de uno de los potreros.

Al advertir la presencia del encargado, el sujeto se retiró rápidamente del lugar.

Ante esta situación, los uniformados se dirigieron hacia ese sector con el objetivo de verificar la posible comisión de un ilícito.

En esas circunstancias, los policías localizaron al sospechoso circulando en una motocicleta y, al advertir su actitud, lo demoraron preventivamente y secuestraron el rodado en el que se movilizaba.

Posteriormente a ello, los policías recorrieron por la zona de monte donde había sido observado previamente el sujeto y encontraron un animal vacuno atado a un árbol y presentaba signos compatibles con una maniobra destinada a su posterior sustracción o faena.

En el procedimiento colaboró personal de la Delegación U.E.A.R. Loma Senés.

El animal fue secuestrado y entregado al responsable del establecimiento, mientras que el sujeto quedó detenido, imputado en una causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5 de la Primera Circunscripción Judicial. (Con foto)







