Detuvieron a un hombre y recuperaron cables sustraídos del tendido eléctrico

• El hecho ocurrido en el barrio San Juan I

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Dos detuvieron a un hombre involucrado en la sustracción de cables del tendido eléctrico y recuperaron varios rollos de cable de cobre.

El procedimiento se concretó días atrás en horas de la siesta, luego de que los uniformados tomaran conocimiento sobre la reciente sustracción de cables en el barrio San Juan I.

De inmediato, los policías realizaron un relevamiento y una recorrida por distintos sectores de la zona, logrando localizar al presunto autor del hecho, quien tenía en su poder varios rollos de cable de cobre.

Personal de la Policía Científica documentó el procedimiento y posteriormente los elementos recuperados fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizaron las actuaciones procesales correspondientes.