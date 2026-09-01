Detuvieron a dos hombres, secuestraron dos terneros y un camión

La intervención se realizó entre las calles Genova y Junin del barrio La Nueva Italia, de esta ciudad

Efectivos de la Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) intervinieron ante un presunto hecho de abigeato calificado, logrando la aprehensión de dos hombres y el secuestro preventivo de dos terneros, un camión y teléfonos celulares.

Este sábado, alrededor de las 19:50 horas, personal de la UEAR acudió a requerimiento en las calles Genova y Junin del barrio La Nueva Italia, donde vecinos alertaron sobre dos hombres que habrían intentado introducir dos terneros a un camión Ford F-350 D, equipado con cámara refrigerante.

Ante la consulta de los vecinos, los sujetos manifestaron no ser propietarios de los animales y se retiraron del lugar sin llevar a los animales.

Cuando acudieron los efectivos constataron la presencia de una ternera de pelaje colorado y un ternero de pelaje negro, ambos amarrados a un poste de luz, por lo que fueron secuestrados preventivamente.

En ese momento, observaron por el sector el paso del camión señalado, interceptándolo y así identificar a sus ocupantes, tratándose de dos hombres, quienes fueron aprehendidos y el rodado utilizado quedó secuestrado.

Los detenidos fueron trasladados hasta la Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, donde se notificaron de su situación legal, quedando alojados en celdas de la dependencia, mientras que los animales fueron trasladados a una estancia donde continuarán las diligencias para establecer su procedencia y propiedad.



