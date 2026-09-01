Demandan por un mayor número de baterías de almacenamiento energético para Formosa

Señalaron que los usuarios residenciales y comerciales, no pueden “ser castigados por el Gobierno Nacional por razones políticas, dado que, en un Estado Federal, la discriminación recae sobre sus habitantes quienes pagan impuestos y servicios por igual”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que este fin de semana pasado por las extremas temperaturas registradas durante septiembre, se produjeron “tres colapsos de tensión, lo que originó además cortes del suministro de energía eléctrica en varios barrios y localidades del interior, con el agregado del no acceso al servicio de agua potable, durante largas horas”. El Funcionario Provincial, señaló que estos hechos se producen por la falta de inversiones del Estado Nacional en los sectores de generación y transporte, dejando a la distribuidora Refsa en una situación de no poder distribuir “la energía eléctrica que no llega a través de las líneas de ultra alta tensión”. Este punto fue advertido oportunamente al Ministro de Economía Luis Caputo, como a la Secretaria de Energía de Nación María Carmen Tettamanti, por nuestra Institución, cuestionando la adjudicación de proyectos de la licitación Alma SADI, impulsada por CAMMESA, por el cual Formosa “solo fue beneficiada con un proyecto de 12 MV, cuando el Estado Provincial presentó y pidió 12 proyectos para distintos puntos de nuestro territorio”. La contracara se puede observar en relación a la Provincia del Chaco que tendrá 8 baterías de almacenamiento de energía qué sumarán una potencia de 149,5MV. Ante el desfasaje existente entre oferta y demanda, se “ha instado a la Secretaria de Energía que ordene un mayor número de baterías para Formosa”, toda vez que, durante aproximadamente 20 años, la infraestructura eléctrica del país no acompaño el crecimiento del consumo. A esto se le suma que la desregulación del mercado eléctrico mayorista desde el 2024 mediante la Resolución 400 de la SE busco corregir esa situación, pero no se realizaron las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura. Más, los días de calor extremo sostenido durante varios días, generan cortes y oscilaciones de tensión qué perjudican directamente a los usuarios residenciales y comerciales. Una solución a esta situación es la que estamos planteando, mediante contenedores con baterías de litio de origen chino, principal productor de esta tecnología. Este almacenamiento de energía en baterías, se carga en los momentos de baja demanda y cuando esta sube y la red se tensa, las baterías descargan la energía eléctrica almacenada durante 5 horas y funcionan como un reservorio que amortigua o neutraliza los colapsos de tensión evitando los cortes e interrupciones de un servicio público esencial, máxime en nuestra provincia.



