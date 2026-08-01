“La Noche de las Hamburguesas” tuvo una gran convocatoria en el Paseo Costanero

Familias y grupos de amigos disfrutaron de esta propuesta organizada por el Mercado Comunitario de Emprendedores.

Este fin de semana, gracias al acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) llevó adelante “La Noche de las Hamburguesas”, una iniciativa que puso en valor la creatividad, el trabajo y la producción gastronómica formoseña.

Se desarrolló este sábado 12 y el domingo 13, a partir de las 17 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, con la participación de 15 hamburgueserías locales y alrededor de 45 variedades para disfrutar en familia y con amigos.

De este modo, familias y grupos de amigos se acercaron al predio ferial para recorrer las distintas opciones y disfrutar de una amplia variedad de hamburguesas elaboradas por emprendedores locales.

En ese sentido, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, destacó la importancia de continuar generando espacios de comercialización para los emprendedores formoseños y señaló que “estas propuestas permiten acompañar el trabajo de quienes producen, emprenden y apuestan todos los días por nuestra economía local”.

Asimismo, remarcó que desde la Subsecretaría de Empleo se continuará fortaleciendo este tipo de iniciativas que generan oportunidades de comercialización y acercan la producción formoseña a las familias.



