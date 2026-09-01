La Municipalidad acentuó tareas preventivas en el drenaje urbano ante pronósticos de precipitaciones

Cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio llevaron adelante este viernes tareas preventivas ante un marcado pronóstico de precipitaciones que se anticipa para el fin de semana, accionando con el mantenimiento de todo el drenaje pluvial de la ciudad.

Desde la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, área encargada de los trabajos, informaron que los equipos se desplazaron hacia las bocas de tormenta, desagües domiciliarios y cruces de calle para concretar su limpieza. También se hizo lo propio en canales a cielo abierto con el cuneteo manual con carga directa en zonas puntuales de la ciudad.

Al respecto el director de Mantenimiento de la Vía Pública, Ing Hernán Delgado precisó: “Estamos trabajando en el mantenimiento del sistema drenaje pluvial de la ciudad y las tareas consisten en la limpieza de los canales principales, las cunetas domiciliarias y los cruces de calles, bocas de tormentas, trabajos que se realizan de manera preventiva”.

Con respecto a lo anterior, precisamente en el B° Divino Niño, cuadrillas accionaron sobre la calle Catamarca, entre Av. Néstor Kirchner y Arenales, mientras que en el B° Eva Perón el trabajo se enfocó en el cuneteo manual y mecánico en canales a cielo abierto del sector.

Por último, idénticas tareas se ejecutaron en los barrios 7 de Mayo y Namqom, agregando en el primero la limpieza de alcantarillado, y en el último el perfilado de calle con levantamiento de esquineros, la compactación de superficie y el preparado del suelo en calles puntuales para la ejecución de esta última.



