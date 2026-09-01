Jofré celebro junto al equipo de trabajo el primer aniversario del Centro Cívico N°2

El intendente Jorge Jofré recorrió este jueves el Centro Cívico N°2 , que cumplió su primer año de funcionamiento en avenida Italia y Trinidad González.

El jefe comunal se acercó a los puestos de atención, conversó con el personal y se interesó por el trabajo cotidiano del lugar.

Ante los empleados recordó que la descentralización de la municipalidad figuraba entre los compromisos que asumió en campaña, y remarcó que los centros cívicos son precisamente la manera de concretar esa promesa: llevar la gestión municipal al barrio, sin que el vecino tenga que trasladarse.

Después felicitó al equipo por el primer año cumplido.

Los alentó a sostener el ritmo de trabajo y a no perder de vista lo esencial de la tarea: atender bien, escuchar y estar cerca de quien se acerca a hacer un trámite o a plantear un problema.

La celebración por el aniversario se desarrolló este jueves desde las 18:30, en el mismo predio de avenida Italia y Trinidad González.



